Хіт "Не п'яна – закохана" розриває тренди: Дорофєєва та Kola оцінили вокал Альони Омаргалієвої
Колеги слухають трек на повторі разом з іншими українцями.
Українська співачка Альона Омаргалієва підкорює нові вершини в чартах з піснею «Не п’яна — закохана», яку виконала разом з ансамблем «Кралиця».
Цей хіт менше, ніж за добу, після релізу став вірусним у Мережі. І, на щастя, витіснив з першого місця трек російських виконавців в українських чартах. Сама ж Альона у соцмережах не приховує свого щастя від результату. До слова, це перший її мільйон прослуховувань за такий короткий період часу.
Одним з найрезонансніших українських релізів осені вже встигли насолодитися й інші українські зірки. Зокрема, своїми враженнями поділилися колеги артистки — Kola та Надя Дорофєєва. Так, перша з них зняла відео під ці кадри й показала, як наспівує рядки хіта в машині. Kola вже оцінила як текст пісні, так і потужний вокал Омаргалієвої.
«Боже! Яка ж неймовірна пісня! А голос Альони Омаргалієвої — це окремий кайф! Люблю всі пісні зі словом „ой“», — кумедно зазначила Kola.
Своєю чергою Дорофєєва, яка нещодавно теж випустила нову пісню «Японія», щиро пораділа за колегу й високо оцінила її пісню. Вона оприлюднила скриншот з Apple Music і написала: «У Альони заслужене перше! Ну мегахітяра».
Нагадаємо, нещодавно чоловік MamaRika вступився за неї після критики її творчості з боку Ірини Горової. Продюсерка нещодавно зізналася, що не бачить розвитку музики у зірки.