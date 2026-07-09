Хітмейкер Іван Клименко позбувся своїх упізнаваних дредів і показався повністю голомозим

Іван Клименко / © instagram.com/vanek.klymenko

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Популярний український продюсер та автор пісень Іван Клименко наважився на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді.

Зокрема, знаменитість вирішив повністю оновити свою зачіску. І тепер Івана Клименка просто не впізнати. Так, тривалий час продюсер віддавав перевагу дредам. Зачіску автор пісень оновлював. Утім, єдине, що він робив, це або дреди довші, або ж коротші.

Проте Іван Клименко вирішив взагалі їх позбутися. Продюсер тепер голомозий. Знаменитість вже також показав, який зараз вигляд має. Як поділились прихильники автора пісень, його стало просто не впізнати.

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Іван Клименко / © instagram.com/vanek.klymenko

Зазначимо, Іван Клименко — популярний український продюсер, хітмейкер та співзасновник лейблу ENKO. Він створив чимало пісень, які стали хітами. Знаменитість писав треки для таких популярних артистів, як Надя Дорофєєва, KOLA, alyona alyona, MamaRika та багато інших. Окрім того, він був одним із тренерів 13-го сезону вокального проєкту «Голос країни», що транслювався восени 2023 року.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Маремуха кардинально змінила імідж. Артистка відрізала довге волосся і на фото до та після показала, який тепер вигляд має.

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