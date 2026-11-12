"Хоча б собачу будку": наречений Лесі Нікітюк різко висказався про допомогу від держави

Леся Нікітюк з нареченим / © instagram.com/special_my_profession

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Наречений ведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук, розповів про втрачену через російську окупацію квартиру та пояснив, чому досі не може отримати обіцяний державою житловий ваучер на 2 мільйони гривень.

Обурення Дмитра викликала ситуація з державними коштами, які мали б спрямовуватися на важливі потреби країни. Військовий не приховував свого розчарування. Адже сам опинився серед тих, хто потребує допомоги. Його нерухомість залишилася на окупованій території. Щоб отримати можливість придбати нове житло, він скористався державною програмою. Однак очікування затягнулося на місяці.

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«Ти такий військовий, який втратив квартиру, бо твоє місто окупували, подався на ваучер 2 мільйони грн, щоб хоча б собачу будку собі взяти, і чекаєш вже 10 місяців той ваучер, але кажуть, що, на жаль, у бюджеті немає коштів на це», — емоційно висловився Бабчук.

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Допис Дмитра Бабчука / © instagram.com/special_my_profession

Свою позицію наречений Лесі Нікітюк озвучив в Instagram. Він звернув увагу на разючий контраст між труднощами, з якими стикаються військові та ветерани, і повідомленнями про масштабні корупційні оборудки. Дмитра обурює, що люди, які втратили домівки через російську агресію, змушені місяцями чекати на передбачену для них підтримку, тоді як у публічному просторі з'являються історії про розкрадання величезних сум.

Нагадаємо, нещодавно відомий продюсер здивував гонорарами Лесі Нікітюк на початку кар'єри.

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