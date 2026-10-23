"Хочу прожити з нею залишок життя": відомий український актор назвав причину поспіху з весіллям

Володимир Гладкий / © instagram.com/vova_gladki

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Український актор Володимир Гладкий, відомий за серіалами «АТП Перевізники» та «Дільничний з ДВРЗ», розповів про молоду дружину Наталю Маринкевич і зізнався, коли зрозумів, що хоче провести з нею все життя.

Обрану серцем людину артист упізнав майже одразу. За його словами, вистачило лише двох тижнів, аби зрозуміти, наскільки вони близькі за поглядами. Водночас пара не поспішала починати романтичні стосунки. Закохані спершу краще пізнали одне одного, а згодом вирішили будувати спільне майбутнє.

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«Я відразу відчув, що Наталя — моя людина, вистачило двох тижнів… Ми в усьому співпадали: у ставленні до людей і тварин, любові до України і села, в думках про те, як жити і рухатись далі, про майбутнє країни тощо. Я не суперпсихолог, але чуйка мене в цьому плані ніколи не підводила», — поділився Володимир в ексклюзивному коментарі Viva!.

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Володимир Гладкий і Наталія Маринкевич / © instagram.com/vova_gladki

Актор зізнався, що не став довго відкладати пропозицію. До зустрічі з Наталею він мав тривалі стосунки, однак із попередніми партнерками не вдалося знайти спільного бачення майбутнього. Цього разу все склалося інакше.

«Пропозицію зробив доволі швидко, бо хочу з цією людиною прожити залишок свого життя. Так, головне — це кохання і бажання бути поруч. Але якщо все складається, є почуття, то чому не закріпити свої стосунки?» — пояснив артист.

Володимир Гладкий і Наталія Маринкевич / © instagram.com/vova_gladki

Володимир Гладкий і Наталія Маринкевич побралися 17 липня. Актор зізнався, що раніше навіть не замислювався про власне весілля, але кохання змінило його погляди: йому захотілося побачити обраницю у весільній сукні та влаштувати свято для найближчих. Пара відсвяткувала подію в колі рідних і друзів.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Гладкий розповів про серйозну невиліковну хворобу.

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