«Хочу, щоб голос нового покоління звучав ще гучніше»: назвали ім'я третього тренера "Голосу країни"

Дмитро Монатік / © пресслужба MONATIK

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Український співак MONATIK повертається у тренерське крісло «Голосу країни-14» і шукатиме виконавців, які можуть стати справжнім голосом нового покоління.

Цієї осені музичний проєкт «Голос країни» відкриє свій 14-й сезон. До складу зіркових наставників поступово додаються нові імена. Вже відомо, що свої команди формуватимуть Тіна Кароль і Наталія Могилевська. Тепер творці шоу розкрили ім’я ще одного тренера. Ним став MONATIK, який уже має чималий досвід участі у форматі The Voice. Для артиста це буде четверта поява у тренерському кріслі дорослого «Голосу країни».

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«Я вдячний за пропозицію вчетверте стати тренером проєкту „Голос країни“ і вшосте взагалі долучитися до формату „The Voice“. Це завжди приємно, коли тебе, а значить і твоє музичне бачення, запрошують у крісло наставника, і я ставлюся до цього дуже відповідально. За останній час я накопичив ще більше ідей, наслухався музики, а головне — набрався ще більшого досвіду у професії артиста. Готовий і хочу цим ділитися. Щиро вірю, що комусь це точно може стати у пригоді. Хочу, щоб голос нового покоління звучав ще гучніше. З вірою у майбутнє. Шукаю неповторні тембри особистостей, котрі надихають на створення чогось цікавого. Коли замерзло все всередині й навколо, відчуй», — прокоментував MONATIK.

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MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

Цього разу артист обіцяє звертати увагу не лише на сильний вокал. Для нього важливими будуть індивідуальність, харизма та особиста історія учасників, які можуть допомогти молодим виконавцям знайти власне місце на великій сцені. MONATIK також має успішний досвід роботи з юними талантами — раніше він двічі був наставником у «Голос.Діти». Однією з його підопічних була Данелія Тулешова, яка перемогла у проєкті 2017 року.

У новому сезоні разом із Тіною Кароль, Наталією Могилевською та MONATIK працюватиме ще один зірковий тренер. Його ім’я телеканал 1+1 Україна обіцяє оголосити найближчим часом.

Нагадаємо, нещодавно одній з тренерок зробили пропозицію-сюрприз та замовили 70-кілограмовий торт понад метр. Дізнайтеся, хто став другою тренеркою "Голосу країни-14".

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