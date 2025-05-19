Холоденко неочікувано заспівала з Козловським і показала, який вигляд вони мали сім років тому

Наталія Холоденко, Віталій Козловський

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Зіркова психологиня Наталія Холоденко неочікувано заспівала з Віталієм Козловським.

Так, у фотоблогу Наталія опублікувала архівне відео 2018 року, коли спільно з артистом відпочивала у Таїланді. На кадрах вони разом приголомшили виконанням української пісні "Два кольори" в холі готелю. Психологиня додала, що таким чином вони зі співаком ширили українську культуру місцевим жителям. Реакція самого артиста не забарилася. У коментарях він відреагував на такі чудові спогади: "Яке відео!". Тим часом решта юзерів засипають компліментами і голос Холоденко.

Крім того, у сторіз Наталія показала ще одні кадри з Козловським, як вночі вони прогулювалися в екзотичній країні. Зокрема, співак виконував власну пісню "Моє море", а психологиня у цей час підтанцьовувала.

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Віталій Козловський і Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

До слова, Холоденко також щиро потішилася новою ерою творчості Віталія Козловського та як знову він починає набирати обертів після виплати боргів експродюсеру Кондратюку.

"Для мене повернення Віталія на сцену – це хороша прикмета. Скільки його памʼятаю, завжди був людиною з принципами і з українською позицією в душі. Я памʼятаю цю зустріч в Таїланді, коли о третій ночі нам надумалось заспівати в холі готелю. І це було так по-дитячому наївно. Я хочу щоб українці в усьому світі зустрічались та співали разом. Пісня – це опора нації!" – написала психологиня.

Нагадаємо, нещодавно музикант Альберт Цукренко припустив, чому кар'єра співачки Софії Ротару почала занепадати.