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- Гламур
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Холоденко неочікувано заспівала з Козловським і показала, який вигляд вони мали сім років тому
Психологиня опублікувала архівне відео та висловилася про нову еру в кар’єрі товариша.
Зіркова психологиня Наталія Холоденко неочікувано заспівала з Віталієм Козловським.
Так, у фотоблогу Наталія опублікувала архівне відео 2018 року, коли спільно з артистом відпочивала у Таїланді. На кадрах вони разом приголомшили виконанням української пісні "Два кольори" в холі готелю. Психологиня додала, що таким чином вони зі співаком ширили українську культуру місцевим жителям. Реакція самого артиста не забарилася. У коментарях він відреагував на такі чудові спогади: "Яке відео!". Тим часом решта юзерів засипають компліментами і голос Холоденко.
Крім того, у сторіз Наталія показала ще одні кадри з Козловським, як вночі вони прогулювалися в екзотичній країні. Зокрема, співак виконував власну пісню "Моє море", а психологиня у цей час підтанцьовувала.
До слова, Холоденко також щиро потішилася новою ерою творчості Віталія Козловського та як знову він починає набирати обертів після виплати боргів експродюсеру Кондратюку.
"Для мене повернення Віталія на сцену – це хороша прикмета. Скільки його памʼятаю, завжди був людиною з принципами і з українською позицією в душі. Я памʼятаю цю зустріч в Таїланді, коли о третій ночі нам надумалось заспівати в холі готелю. І це було так по-дитячому наївно. Я хочу щоб українці в усьому світі зустрічались та співали разом. Пісня – це опора нації!" – написала психологиня.
Нагадаємо, нещодавно музикант Альберт Цукренко припустив, чому кар'єра співачки Софії Ротару почала занепадати.