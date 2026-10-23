"Холостячка" Антоніна Хижняк здивувала новим амплуа: в кого нечікувано перевтілилась акторка

Антоніна Хижняк / © instagram.com/tonya_actress

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Гурт «Фіолет» представив кліп на нову пісню «Жінка» — історію про силу українських жінок, зв’язок із рідним містом і повернення додому. Головну роль у відео виконала відома акторка та головна героїня нового сезону популярного телевізійного проєкту «Холостячка» Антоніна Хижняк.

У центрі сюжету кліпу — українська військова, яка приїжджає до Харкова, щоб провести особливий для неї день разом із рідним містом. Це історія про жінку, яка попри війну, випробування та відстань зберігає зв’язок із місцем, де її коріння, спогади та відчуття дому.

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Образ головної героїні втілила Антоніна Хижняк, одна з найвідоміших українських акторок і та, за чиє серце боротимуться чоловіки у телешоу «Холостячка». Попри щільний робочий графік, вона погодилася долучитися до проєкту.

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Антоніна Хижняк та соліст гурту «Фіолет» Сергій Мартинюк / Фото: Вікторія Бабкіна

«Сергій скинув пісню і запропонував головну роль у кліпі. Попри шалену зайнятість, я погодилася. І десь між змінами ми викроїли день і гайнули до Харкова. З нічними евакуаціями з потяга, відсутністю GPS-навігації в Харкові та постійними тривогами. Це виявилася дуже цікава й весела пригода, яка познайомила мене з чудовими людьми», — ділиться Антоніна Хижняк.

Режисеркою кліпу стала Христина Браславська, яка вже не вперше співпрацює з гуртом «Фіолет». Їхньою попередньою спільною роботою став кліп «Пітарди». «Жінка» продовжує творчу співпрацю команди.

Для Антоніни Хижняк це вже третя участь у відеороботах гурту «Фіолет». Окрім творчої співпраці, акторка долучається й до підтримки українських військових: вона відкрила збір на підтримку 46-ї окремої аеромобільної бригади, де проходить службу фронтмен гурту Сергій Мартинюк.

Кліп «Жінка» став третьою відеороботою в межах проєкту «З дому додому», який реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

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Нагадаємо, акторка Антоніна Хижняк стала новою «Холостячкою». Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про особисте життя артистки: чому розпався її шлюб і як у неї був службовий роман.

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