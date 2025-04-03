"Холостяк" Терен передумав відкривати бізнес та пояснив чому

Олександр Терен

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Головний герой реаліті-шоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько неочікувано передумав відкривати бізнес.

Так, колишній військовий планував відкриття кав'ярню в Києві. За концепцією закладу, це мав бути ветеранський простір, де кожен почувався б комфортно. Олександр навіть виграв грант на відкриття кав'ярні. Утім, Терен здивував, що відмовився від цієї ідеї, адже постав перед рядом проблем. Найтяжча з них – це знайти необхідне приміщення. Будько говорить, що ціни на оренду чималі. А дешевші варіанти не підходили або через розташування, або ж через відсутність базових потреб.

"Залишалася одна дрібничка — знайти приміщення. І тут почалося. Ціни на оренду — космос. Навіть зі знижками виходило 75 тисяч без комуналки. Дешевші варіанти? Ну, хіба що на Троєщині або в місці без каналізації", - зізнається ветеран війни.

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Олександр Терен / © instagram.com/tsvit_terenu

Тож, Олександр вирішив поки що не квапитися з відкриттям бізнесу. Грант він повернув. Щоправда, від самої ідеї – відкриття ветеранського простору-кав'ярні – "Холостяк" не відмовляється.

"Я довго вагався, що робити. І зрозумів: якщо так вагаєшся, значить час поки не настав. Тож я повернув грант і відклав ідею до кращих часів", - додав Олександр.

Нагадаємо, на проєкті "Холостяк" Олександр обрав волонтерку Інну Бєлєнь. Однак парі не вдалося побудувати стосунки, тож вони оголосили про розрив. Тим часом Інна нещодавно неабияк заінтригувала подробицями особистого життя. Волонтерка показала, як її покликали заміж.