"Холостяк" Терен після гучних скандалів з Бєлєнь зізнався, чи тримає на неї образу: "Виринуло багато"

Олександр Терен й Інна Бєлєнь

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Головний герой реаліті-шоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько на тлі публічних непорозумінь з Інною Бєлєнь розсекретив справжнє ставлення до неї.

Так, після проєкту між колишніми не вщухає напруга. Зокрема, донедавна вони з'ясовували, чи дійсно мали почуття одне одного та розповідали про постійні негаразди у спілкуванні. Врешті, Інна нещодавно викрила, що вони досягли домовленості, що припинять обговорювати свої колишні стосунки на публіку. Та Терен порушив їх і пішов на інтерв'ю, щоб остаточно розставити усі крапки над "і".

Олександр Терен й Інна Бєлєнь

Тож у результаті, за словами ветерана, навіть після низки неприємних ситуацій довкола теми стосунків з Інною, він не тримає на неї зла. Але додає, що вони більше не зможуть возз'єднатися через те, якими вони побачили один одного поза камерами.

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"Образи як такої немає. Просто немає бажання далі проводити якісь паралелі з цими людьми. Для мене виринуло багато чого. Не все те, що на екрані, не все те, що перед камерами, є насправді", - пояснив Терен в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

І насамкінець Олександр запевнив, що якби знав про таку хвилю хейта та скандалів наперед, то не погодився б брати участь у шоу "Холостяк". Тим не менш, він зазначив, що вдячний такому досвіду, й назвав причину, що стало на заваді роману з Інною Бєлєнь.