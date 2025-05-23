"Холостяк" Терен шокував зізнанням про розрив з Бєлєнь після шоу: "Складно сказати, що ми були разом"

Олександр Терен та Інна Бєлєнь

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Головний герой реаліті-шоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько відверто висловився про роман з Інною Бєлєнь після їхнього розставання.

За словами зірки, на проєкті було доволі мало часу пізнати один одного глибше. Тож він переконаний, що після виходу шоу й скидання масок вони розкрилися інакше, що й не дозволило їм бути разом.

"Вважаю, що за два місяці (на проєкті – прим. ред.) чистого спілкування з фіналістками виходить годин десять – ти встигнеш покохати людину і багато про неї дізнатися, щоб зрозуміти, чи хочеш ти далі з неї жити? На мою думку, через це пари розпадаються після шоу. Присутня самоцензура, багато обмежень на спілкування. І після проєкту зникають всі маски, ти і тобі відкриваються по-новому. І можливо, не всі готові до сприйняття нових ролей", - розповів Терен в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

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Олександр Терен та Інна Бєлєнь

Ба більше, Олександр ділиться, що насправді після шоу він з Інною не були такими близькими, як всі того б хотіли. Зокрема, розсекретив, що роману майже не було, а жили вони окремо й просто спілкувалися між собою.

"Ми жили окремо. Протягом певного періоду ми дійсно спілкувалися, але я не можу сказати, що це було те спілкування, як на проєкті. Люди стикаються з реальністю — після проєкту вже немає такого, що тобі треба обов’язково прийти на це побачення, що тобі треба обов’язково бути там чи в іншому місці. Ось в тебе є нова реальність, нове життя, продовження того життя, яке було до проєкту. Якщо чесно, мені складно взагалі сказати, що ми були разом. Тобто ми не так часто бачились і у нас не було якихось суперблизьких стосунків після проєкту", - здивував ветеран.

До слова, Інна Бєлєнь вже відреагувала на інтерв'ю та розповіла про порушення Олександром Тереном їхньої важливої обіцянки.