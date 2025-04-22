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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

"Холостяк" Терен став магістром і розсекретив свою нову спеціальність: "Довго думав, чи варто"

Ветеран вже замислюється про опанування третьої освіти.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Олександр Терен

Олександр Терен

Головний герой реаліті-шоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько похизувався новим здобутим рівнем освіти.

У своєму фотоблогу зірка поділився, що тепер має ступінь магістра. Так, півтора роки він провчився в Харківському національному університеті внутрішніх справ на спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування". У результаті успішно захистив дипломну роботу на тему "Бюджетний контроль як інструмент фінансового менеджменту". І наголосив, що прийняв рішення здобувати другу освіту, щоб "насичувати ринок праці освіченими людьми".

"Півтора роки тому вступив до одного з університетів, а саме ХНУВС (Харківський національний університет внутрішніх справ – прим. ред.). Довго думав над спеціальністю й чи варто взагалі вступати. Але зрозумів, що дійсно освіта в наш час важлива. Тим паче треба кваліфіковані працівники. Тож сьогодні (22 квітня – прим. ред.) я захистив магістерську роботу й перед вами — магістр", — поділився зірка.

Олександр "Терен" Будько захистив магістерський диплом / © instagram.com/tsvit_terenu

Олександр "Терен" Будько захистив магістерський диплом / © instagram.com/tsvit_terenu

Ба більше, Терен вже зараз замислюється над третьою освітою. Зокрема, говорить, що планує оволодіти юриспруденцією задля виконання важливої справи з допомоги ветеранам війни й людям з інвалідністю.

"І тепер думаю, чи не треба ще третя освіта юриста? Чат GРТ сказав, що юридична сфера актуальна, але перенасичена. Проте, враховуючи мою зацікавленість в захисті прав ветеранів та людей з інвалідністю, це буде помічним", — додав громадський діяч.

Олександр "Терен" Будько про свою освіту / © instagram.com/tsvit_terenu

Олександр "Терен" Будько про свою освіту / © instagram.com/tsvit_terenu

Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь прокоментувала чутки про фальшивий роман з Олександром Тереном.

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Дата публікації
Кількість переглядів
128
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