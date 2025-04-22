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"Холостяк" Терен став магістром і розсекретив свою нову спеціальність: "Довго думав, чи варто"
Ветеран вже замислюється про опанування третьої освіти.
Головний герой реаліті-шоу "Холостяк-13", ветеран війни і громадський діяч Олександр "Терен" Будько похизувався новим здобутим рівнем освіти.
У своєму фотоблогу зірка поділився, що тепер має ступінь магістра. Так, півтора роки він провчився в Харківському національному університеті внутрішніх справ на спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування". У результаті успішно захистив дипломну роботу на тему "Бюджетний контроль як інструмент фінансового менеджменту". І наголосив, що прийняв рішення здобувати другу освіту, щоб "насичувати ринок праці освіченими людьми".
"Півтора роки тому вступив до одного з університетів, а саме ХНУВС (Харківський національний університет внутрішніх справ – прим. ред.). Довго думав над спеціальністю й чи варто взагалі вступати. Але зрозумів, що дійсно освіта в наш час важлива. Тим паче треба кваліфіковані працівники. Тож сьогодні (22 квітня – прим. ред.) я захистив магістерську роботу й перед вами — магістр", — поділився зірка.
Ба більше, Терен вже зараз замислюється над третьою освітою. Зокрема, говорить, що планує оволодіти юриспруденцією задля виконання важливої справи з допомоги ветеранам війни й людям з інвалідністю.
"І тепер думаю, чи не треба ще третя освіта юриста? Чат GРТ сказав, що юридична сфера актуальна, але перенасичена. Проте, враховуючи мою зацікавленість в захисті прав ветеранів та людей з інвалідністю, це буде помічним", — додав громадський діяч.
Нагадаємо, нещодавно переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь прокоментувала чутки про фальшивий роман з Олександром Тереном.