Хор "Гомін" після обстрілу Тернополя передав чималу суму на допомогу постраждалим

Хор «Гомін» після жагливого обстрілу Тернополя заявив про фінансову допомогу постраждалим.

Так, артисти переказали один мільйон гривень на допомогу мешканцям Тернополя, які постраждали внаслідок масованого російського обстрілу 19 листопада. До ініціативи також долучилися Львівський органний зал і театральна агенція. Про це колектив повідомив у своїх соцмережах.

Як зазначають учасники хору, Тернопіль посідає особливе місце у їхній історії. Це друге місто України за кількістю проведених ними концертів, і серед хористів є ті, хто народився саме там. Тож трагедія, яка сталася 19 листопада, шокувала колектив і змусила його відреагувати дією.

«Тернопіль для хору „Гомін“ — особливе місто. Це друге місто в Україні за кількістю наших концертів, і серед наших хористів є кілька учасників родом саме звідти. Тому новина розірвала серце на шматки. На жаль, життя людей не повернути. Але ми зобов’язані підтримати тих, хто постраждав від кривавої атаки наших „сусідів“», — йдеться в заяві.

На місці ракетних ударів і далі тривають рятувально-пошукові роботи. Станом на ранок 20 листопада зниклими безвісти вважаються 22 людей. Загалом жертвами атаки стали 26 осіб, ще 93 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, вранці 19 листопада Росія здійснила один з наймасштабніших ударів по Україні за останній час. Ворог випустив по країні 48 ракет і 476 БпЛА різних типів. Зокрема, під удар потрапили житлові квартали Тернополя — ворожі снаряди влучили в багатоповерхівки. Через значну кількість жертв у місті оголошено триденну жалобу від 19 до 21 листопада.

До слова, акторка Тетяна Песик нещодавно також ділилася моторошними подробицями обстрілу Тернополя. Вона зізналася, що опинилася в епіцентрі вибухів.