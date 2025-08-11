Хор "Гомін" влаштував фурор у Києві: усі подробиці концерту

Хор "Гомін"

Вчора, 10 серпня, у столичній Національній філармонії стартував всеукраїнський тур найвідомішого хору України - "Гомін" на чолі з їх солістом Вадимом Яценком. Програму "Цей хор, цей хор…" артисти представлять у 20 містах країни.

Нагадаємо, виконання хіта Степана Гіга "Цей сон" в обробці Євгена Маляревського, яке стало вірусним у TikTok, зробило цей колектив відомим на всю країну. Зараз у відео вже має майже 10 мільйонів переглядів! І ось нарешті перший концерт у столиці після тріумфу в Мережі.

Хор "Гомін" в Києві / © Melody

Соліст Вадим Яценко / © Melody

Хор "Гомін" під керівництвом харизматичного Вадима Яценка вийшов на сцену вже через 6 хвилин після офіційного початку, зазначеного на квитках, що досить неочікувано для неквапливої зазвичай столичної публіки. І вже з перших нот змусив зал відчути весь спектр емоцій - сміятися, плакати й навіть підспівувати. Правда, пошепки, бо усі глядачі намагалися не пропустити і відчути усю силу голосів цього колективу, які співають виключно акапельно.

Хор "Гомін" в Києві / © Людмила Бурда

Програма концерту не була таємницею, адже перед початком у фойє роздавали випуск унікальної газети, в якому були зібрані цікаві факти про колектив. Окрім переліку пісень, які мали пролунати у цей вечір, там була викладена детальна історія колективу, а також кросворд і навіть рецепт улюбленої страви музикантів.

Газета, яку роздають на концертах хору "Гомін" / © Людмила Бурда

Колектив під керівництвом Вадима Яценка представив програму, яка складається з українських хітів минулого століття. Оригінальні прочитання хітів Володимира Івасюка, Квітки Цісик, Назарія Яремчука, а також багато інших музичних сюрпризів.

Хор "Гомін" в Києві / © Melody

Почався концерт з легендарної композиції на поезію Юрія Рибчинського і музику Володимира Івасюка "У долі своя весна". Згодом пролунали не менш улюблені серед українців пісні - "Місто спить", "Гуцулка Ксеня", "Коханий", "Гай, зелений гай". І всі вони в нових аранжуваннях.

Вадим Яценко не стримував емоцій / © Melody

На сцені Львівський хор, який складається з 25 вокалістів, тримається невимушено і щиро. На кожному юному обличчі такі невдавані емоції і прагнення поділитися чимось сокровенним, що це не може не зачаровувати.

Хор "Гомін" в Києві / © Людмила Бурда

Хор "Гомін" в Києві

Хор "Гомін" в Києві / © Melody

Кульмінацією стало виконання того самого хіта, яке закохало у колектив українців по всьому світу. Перед тим, як почати співати Яценко зітхнув, з сарказмом натякаючи, що вже трохи втомився від ажіотажу саме до цієї пісні, але виконав її не менш емоційно, аніж на відео. А вже після легендарної “Я піду в далекі гори" глядачі піднялися з місць і почали аплодувати стоячи.

Хор "Гомін" в Києві / © Людмила Бурда

31-річний Вадим Яценко зізнається, що досі в шоці від такої уваги до хору, але сподівається, що це тільки початок. "Ми даємо нове звучання хіту Гіги, аби потім зацікавити людей українськими традиціями, культурою, історією", - каже диригент.

Диригент хору "Гомін" Вадим Яценко / © Melody

На біс колектив вийшов лиш раз і вже разом з залом виконав легендарну "Червону руту". До речі, в першому ряду ми помітили активно підспівуючого, ексміністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Раніше на концерт хору у Львові завітала дружина Віктора Ющенка, про що диригент сам розповідав.

Дмитро Кулеба під час концерту хору "Гомін" / © Людмила Бурда

У фіналі концерту, в якому, до речі, не було ані ведучого, ані пауз між номерами, диригент неочікувано звернувся до глядачів і оголосив, що зараз відбудеться аукціон, яким закінчується кожен виступ артистів.

Організатор гастролей колективу виніс унікальні лоти на сцену / © Людмила Бурда

У Києві він вже став рекордним — бо усього за сім хвилин було зібрано 300 тисяч гривень для ГУР. Лотами були унікальні марки з зображенням хору Львівського органного залу і автографом соліста Вадима Яценка. На другому виступі у цей вечір, як ми дізналися згодом, зібрали ще більше. Загалом - це 700 тисяч гривень!

Соліст Вадим Яценко співає разом з тими, хто задонатив на ГУР / © Melody

Вадим Яценко і хор "Гомін" / © Людмила Бурда

Попереду ще три концерти у столиці в серпні, правда, всі квитки вже розпродані. Як і на жовтень. Але, як ТСН.ua дізналося, в жовтні ще плануються виступи хору "Гомін" в Києві, тож слідкуйте за анонсами.