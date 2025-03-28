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- Гламур
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Хореограф Олександр Лещенко, який приголомшив суддів America's Got Talent, завершує кар'єру
Танцівник продовжуватиме працювати як режисер, тож показав останній танець.
Сьогодні, 28 березня, українському хореографу Олександру Лещенку, який під час війни представляв Україну на America’s Got Talent й підкорив суддів, виповнилось 36 років.
Він став відомим завдяки участі та перемогам у популярних телевізійних шоу, а під час війни підтримав десятки благодійних подій та представив Україну на кількох міжнародних шоу. У свій день народження Лещенко презентував надзвичайно особисте та емоційне відео, яке є справжньою кульмінацією його творчого шляху.
У відеороботі він висловив глибоку подяку тим, хто вплинув на його кар'єру і життя, надавши йому необхідні знання та натхнення для досягнення вершин у танці. А також нагадав, що, попри труднощі, продовжує розвиватися.
"Мені 36. Можна сказати, що я вже завершую свій творчий шлях як танцівник. Це відео – моє послання вдячності всім моїм вчителям, без яких не було б мене таким, яким я є сьогодні. Я хочу сказати "дякую" за вашу віру, терпіння і любов до мистецтва. Вони не просто навчили мене техніки, вони показали, як важливо залишатися вірним собі і своєму мистецтву. Це не просто відео, це моя історія як танцівника", — розповідає хореограф Олександр Лещенко.