Хореограф Олександр Лещенко, який приголомшив суддів America's Got Talent, завершує кар'єру

Олександр Лещенко

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Сьогодні, 28 березня, українському хореографу Олександру Лещенку, який під час війни представляв Україну на America’s Got Talent й підкорив суддів, виповнилось 36 років.

Він став відомим завдяки участі та перемогам у популярних телевізійних шоу, а під час війни підтримав десятки благодійних подій та представив Україну на кількох міжнародних шоу. У свій день народження Лещенко презентував надзвичайно особисте та емоційне відео, яке є справжньою кульмінацією його творчого шляху.

У відеороботі він висловив глибоку подяку тим, хто вплинув на його кар'єру і життя, надавши йому необхідні знання та натхнення для досягнення вершин у танці. А також нагадав, що, попри труднощі, продовжує розвиватися.

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"Мені 36. Можна сказати, що я вже завершую свій творчий шлях як танцівник. Це відео – моє послання вдячності всім моїм вчителям, без яких не було б мене таким, яким я є сьогодні. Я хочу сказати "дякую" за вашу віру, терпіння і любов до мистецтва. Вони не просто навчили мене техніки, вони показали, як важливо залишатися вірним собі і своєму мистецтву. Це не просто відео, це моя історія як танцівника", — розповідає хореограф Олександр Лещенко.