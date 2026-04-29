Категорія
Гламур
481
2 хв

Хореографка Олена Шоптенко розпочала новий етап у житті: "Майже 40 і я знову студентка"

Зірка зізналася, чому повернулася до навчання у 38 років.

Анастасія Гребешко
Олена Шоптенко / © instagram.com/alena_shoptenko

38-річна українська хореографка Олена Шоптенко несподівано для свого віку знову повернулася до студентства та розпочала навчання в Англії.

Зірка зізнається, що цей період став для неї не просто навчанням, а внутрішнім перезавантаженням. Вона вирішила вийти за межі звичного танцювального середовища. Попри багаторічний досвід, довелося знову починати з основ. Нові знання вимагають глибокого занурення і постійної роботи з собою. Сам процес навчання для неї став не менш важливим, ніж результат. Це шлях, де тіло і психіка працюють разом.

«Майже 40 і я знову студентка. Зараз я навчаюся в Англії на фасилітатора „Shadow work“. Це глибока робота з тіньовими частинами особистості через тіло, емоції та психіку. На перетині психології, коучингу та тілесних практик. Пам’ятаю, як під час власного досвіду роботи з тінню чітко прозвучало: „Я хочу вміти це робити“», — ділиться зірка.

Вона не приховує, що рішення давалося непросто і супроводжувалося сумнівами. Після років у танці і сцені повертатися до навчання з нуля здавалося ризиком. Але інтерес виявився сильнішим за страх. Шоптенко наголошує, що розвиток не має вікових рамок і може починатися у будь-який момент життя.

«Коли побачила інформацію про навчання, то злякалася. Мені 38, а все життя в танці. Як це, вчитися чомусь новому майже з нуля? Я дала собі півроку, але захоплення залишилося. Ми часто боїмося починати після 30, 40, 50, ніби існує дедлайн на розвиток, але саме зараз в нас є досвід розуміння себе», — зізнається хореографка.

Після першого етапу навчання вона говорить про відчуття глибшого контакту із собою. Робота з «Shadow work» відкриває теми, які зазвичай залишаються поза сценою і публічністю. Для неї це спосіб не лише навчатися, а й переосмислювати власний шлях у творчості та житті.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Анастасія Король розкрила секрет стрункої форми без жорстких дієт.

