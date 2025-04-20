"Христос Воскрес! Нехай молитви будуть почуті!": як зірки вітають українців з Великоднем

Зірки вітають з Великоднем

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Сьогодні, 20 квітня, християни східного обряду святкують важливе свято – Великдень.

Щоправда, вже четвертий рік поспіль українцям доводиться його зустрічати в умовах жахливої загарбницької війни, яку розв'язала країна-агресорка Росія. Тим не менш, віряни не втрачають надії та намагаються відтворити атмосферу світлого свята.

Від самого ранку знаменитості вітають українців із Великоднем. Вони показують свої паски та різноманітні писанки. Звичайно ж, у привітаннях зірки бажають миру та дякують захисникам за можливість святкувати.

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Лілія Ребрик

"Світлого Великодня всім, хто вірить, очікує, любить. Сьогодні просто хочеться дякувати. За життя. За кожен новий день. Щоразу на Великдень просиш одне й те саме: щоб усі були живі. Щоб вистачило сил. Щоб світло перемогло! Христос Воскрес", - написала ведуча.

Лілія Ребрик із чоловіком і дітьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Дзідзьо

"Вітаю з Великоднем! Нехай у ваших кошиках буде смачненьке, а в серці — спокій і віра в перемогу. Наїжтеся, люди добрі, паски, ковбаски і будьте трошки добрішими! Христос Воскрес!" – звернувся до фанів артист.

Дзідзьо / © instagram.com/dzidzio

Олександр Педан

"Христос Воскрес! Мирного неба нам і дякуємо Силам оборони за можливість святкувати", - зазначив ведучий.

Олександр Педан із дружиною та сином / © instagram.com/pedanos

Ольга Сумська

"Свято Великодня - нові сили для зміцнення нашої віри в світле майбутнє для кожної української родини! Вітаємо вас, дорогі наші українці! Нехай Господь захищає кожного з вас, дарує любов і міцність духу!" – привітала акторка.

Ольга Сумська із донькою / © instagram.com/olgasumska

Леся Нікітюк

"Христос Воскрес! Бажаю своїм підписникам і вашим сім'ям миру і злагоди! А також здійснення всіх бажань", - написала ведуча.

Леся Нікітюк показала, як святила паску / © instagram.com/lesia_nikituk

Надія Матвєєва

"Христос Воскрес! Великдень — це особливе світло. Світло, яке ми щодня виборюємо. Для кожного з нас сьогоднішнє свято — не просто про віру, а про силу духу, про незламність, про життя, що перемагає смерть. Хай у кожному домі буде тепло, у кожному серці — віра, а над нами — мирне небо. З любов'ю до своєї землі, до свого народу і до життя. Зі світлим святом, українці!" – привітала ведуча.

Надія Матвєєва / © instagram.com/nadezhda_matveeva_nadya

Олександра Кучеренко

"Христос Воскрес! Нехай всі молитви та щирі мрії будуть почуті. І світло Великодня наповнить серце вірою в добро, мир та любов. Щастя та здоров'я вам і вашим близьким", - звернулася до підписників модель.

Олександра Кучеренко / © instagram.com/aakucherenko

Олег Скрипка

"Вітаю вас! Дорогі українці! Із цим великим і світлим святом! Нехай у кожному серці палає тепло — не показне, а істинне. І хай дітки сміються, батьки їх бавлять, а бабусі нам нагадають ту молитву, що поверне нам мирне небо над Україною. І ми — мов та писанка, що поєднує барви поколінь. Ми різні, але єдині в любові до свого. Тож святкуймо щиро: з паскою - ковбаскою, піснею і добрим словом. І хай домівки наші наповняться не тільки привітаннями, а й вірою у перемогу! Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" - привітав співак.

Олег Скрипка / © instagram.com/o.skrypka