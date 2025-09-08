Христина Соловій після паузи виступила на заході Єфросиніної, з якою примирилася після гучної сварки

Христина Соловій і Маша Єфросиніна

Українська співачка Христина Соловій уперше після тривалої творчої перерви повернулася до концертів.

Свій перший виступ після паузи вона дала у рамках благодійного заходу ведучої Маші Єфросиніної. Цим вчинком вони остаточно довели публіці, що між ними немає жодних конфліктів, які були раніше. Зокрема, мовиться про скандал, коли Христина дорікала Маші за її минулу позицію щодо мовного питання та "будування культурних мостів між Росією і Україною". Своєю чергою, Маша відповідала, що Соловій – аутсайдерка українського шоубізнесу і лицемірка.

Врешті-решт скандальна перепалка закінчилася дружбою між артистками. Обидві запевняють, що насправді їхня ціль була дати початок суспільній дискусії, чого вони і досягли. Про це Єфросиніна напередодні благодійного івенту в інтерв’ю "Фактам ICTV" казала так: "Люди бачать те, що хочуть бачити. Насправді ми не сварилися – ми вивели це питання в серйозну соціальну дискусію. Якщо згадати той випадок, то ми видихнули й продовжили наше інтерв’ю, а потім ще й збір запустили. Ми можемо дискутувати, ми можемо за свою позицію боротися, але роз’єднуватися ми не маємо права. Це на руку тільки ворогу.".

Христина Соловій і Маша Єфросиніна / © instagram.com/soloviyka

До слова, під час шоу Соловій виконала низку своїх хітів і навіть презентувала нову пісню, яку незабаром запрем'єрить. Крім того, уважні фани помітили деякі зміни у стилі співачки. Зокрема, вона відрізала чубчик і вийшла у новому сценічному наряді. За кулісами виконавиця привітно спілкувалася з Єфросиніною та обіймалася з нею на сцені.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

