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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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258
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1 хв

Христина Соловій показала рідного брата, який воює у складі ЗСУ: "Перша відпустка"

Артистка поділилася зворушливими моментами зустрічі з братом-воїном.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Христина Соловій з братом

Христина Соловій з братом / © instagram.com/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій уперше за тривалий час показала свого брата-військовослужбовця Євгена, який приїхав у відпустку.

Раніше чоловік виходив на сцену разом із виконавицею у складі музичного колективу. Проте минулого року прийняв непросте рішення поповнити лави ЗСУ, чим Христина пишалася. Цього ж разу артистка у фотоблогу повідомила, що Євген уперше за пів року служби приїхав до Києва у коротку літню відпустку. Раніше зірка ділилася, що її рідна людина служить офіцером розвідки 65-ї бригади.

Так, рідні під час рідкісної зустрічі наробили щасливих спільних фото. До того ж Соловій додатково звернулася до підписників і нагадала про важливість допомоги війську.

Христина Соловій з братом / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з братом / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з братом / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з братом / © instagram.com/soloviyka

"Після пів року служби — перша відпустка брата. Закарбовую кожну мить, яку нам вдасться провести разом. Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох вже став другим домом. Підтримуйте наших захисників та захисниць", — написала співачка.

У коментарях шанувальники зірки пораділи за них, наробили компліментів і подякували військовослужбовцю: "Вітання!", "Дякуємо за службу! Нехай Бог береже", "Чудові", "Щасливі! Бережіть себе. Дякую за захист країни".

Нагадаємо, нещодавно 28-річний співак MELOVIN повідомив про мобілізацію. Зірка поділився першими емоціями від прийнятого рішення.

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