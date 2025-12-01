Христина Соловій про невиплачений борг Вакарчуку в майже 30 тисяч доларів: "Він буде здивований"

Христина Соловій та Святослав Вакарчук

Українська співачка Христина Соловій зізналась, чи виплатила солісту гурту "Океан Ельзи" Святославу Вакарчуку борг в розмірі 27 тисяч доларів.

Раніше виконавець був продюсером артистки. Проте 2023 року вони розірвали співпрацю. Проте Соловій має певні фінансові зобов'язання перед Вакарчуком. Співак позичав артистці 27 тисяч доларів на розвиток кар'єри. Ці кошти виконавиця має повернути. Як зізнається Христина на проєкті "Тур зірками", вона поки не виплатила борг. Однак виконавиця запевняє, що це обов'язково станеться, хоча Святослав Вакарчук вже й не очікує цього.

"Залишилось стільки ж…Як про це говорити…Я віддам! Я все віддам! Навряд чи він очікує, але я думаю, він буде здивований, коли я йому віддам цю суму. На жаль, я не знаю, який у нього стан. Але неважливо, пробачив він мені чи ні цей борг — я налаштована його віддати, бо це справедливо так, як це було згідно з домовленостями", — зізнається співачка.

Христина Соловій наголосила, що неабияк вдячна Святославу Вакарчуку і ніколи не забуде того, що він для неї зробив. Артистка говорить, що обов'язково віддячить музиканту. Хоча виконавиця поки й не знає, яким чином, але запевняє, що лідер гурту "Океан Ельзи" буде здивований.

"Ба більше, для мене ця співпраця — не про гроші далеко. Це набагато більше. Я буду вдячна йому до кінця своїх днів. Це правда. Це не порожні слова. Я не вигадала поки, як йому віддячити так, щоб його це вразило. Але це обов'язково станеться, і він буде вражений", — запевнила артистка.

Нагадаємо, нещодавно вийшов у прокат документальний фільм про колектив "Океан Ельзи". У стрічці Святослав Вакарчук вперше повністю показав своїх дітей.