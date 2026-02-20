ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
2 хв

Христина Соловій розчулила рідкісними фото з мамою й показала, як вона змінилася з роками

Співачка показала низку світлин з сімейного архіву.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Христина Соловій

Христина Соловій

Українська співачка Христина Соловій поділилася рідкісними родинними кадрами та привітала маму Олександру Стефанівну з днем народження.

19 лютого артистка присвятила найріднішій людині теплий допис і показала, як змінилися вони обидві за десятки років. У своєму Instagram Христина опублікувала серію чуттєвих спільних портретів із фотостудії. Для знімань вони обрали гармонійні образи, що перегукуються між собою, створивши ніжну й стильну атмосферу сімейної єдності.

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka

Окрім нещодавніх фото, співачка додала й архівні кадри з сімейного альбому. На них ще зовсім маленька Христина стоїть поруч із молодою мамою — усміхнені, щасливі та безтурботні. До слова, Олександра Стефанівна також більшість життя присвятила творчості й працювала у музичній школі. Саме вона свого часу прищепила доньці любов до музики й стала для неї першою наставницею.

Христина Соловій з мамою на архівному фото / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з мамою на архівному фото / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з мамою на архівному фото / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з мамою на архівному фото / © instagram.com/soloviyka

«З днем народження, ма», — лаконічно написала Соловій.

У коментарях підписники засипали маму зірки теплими словами та побажаннями, згадавши її справу всього життя.

  • З днем народження неймовірну вчительку, енергетика яка!

  • З Днем народження. Вітання пані Олександрі! Міцного здоровʼя, безмежної радості і любові. І якнайбільше відпочинку та подорожей

  • З днем народження, всього найкращого та довгих років життя

Нагадаємо, нещодавно співак Дзідзьо також вітав свою маму-красуню й показав її на рідкісному фото на узбережжі.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie