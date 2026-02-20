Христина Соловій розчулила рідкісними фото з мамою й показала, як вона змінилася з роками

Христина Соловій

Українська співачка Христина Соловій поділилася рідкісними родинними кадрами та привітала маму Олександру Стефанівну з днем народження.

19 лютого артистка присвятила найріднішій людині теплий допис і показала, як змінилися вони обидві за десятки років. У своєму Instagram Христина опублікувала серію чуттєвих спільних портретів із фотостудії. Для знімань вони обрали гармонійні образи, що перегукуються між собою, створивши ніжну й стильну атмосферу сімейної єдності.

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з мамою / © instagram.com/soloviyka

Окрім нещодавніх фото, співачка додала й архівні кадри з сімейного альбому. На них ще зовсім маленька Христина стоїть поруч із молодою мамою — усміхнені, щасливі та безтурботні. До слова, Олександра Стефанівна також більшість життя присвятила творчості й працювала у музичній школі. Саме вона свого часу прищепила доньці любов до музики й стала для неї першою наставницею.

Христина Соловій з мамою на архівному фото / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій з мамою на архівному фото / © instagram.com/soloviyka

«З днем народження, ма», — лаконічно написала Соловій.

У коментарях підписники засипали маму зірки теплими словами та побажаннями, згадавши її справу всього життя.

З днем народження неймовірну вчительку, енергетика яка!

З Днем народження. Вітання пані Олександрі! Міцного здоровʼя, безмежної радості і любові. І якнайбільше відпочинку та подорожей

З днем народження, всього найкращого та довгих років життя

