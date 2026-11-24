Христина Соловій та Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Реклама

Українська співачка Христина Соловій поділилася подробицями знайомства з виконавицею Вікторією Врадій, відомою під сценічним ім’ям Сестричка Віка.

Так, Соловій наголосила, що їхня зустріч у Лос-Анджелесі не була запланована заради інтерв’ю чи спільного запису. Співачки просто давно спілкувалися на відстані, а коли з’явилася нагода побачитися особисто, провели час разом. За словами Христини, попри відстань між ними виявилося чимало спільного.

Реклама

До того ж ще заздалегідь під час спілкування артистка попросила колегу привезти їй із України дві речі — сушені гриби та тризуб. Тож Христина виконала прохання колеги, а по приїзду туди ділилася спільними фото.

Реклама

«Це було знайомство просто так, без причини, без намагання записати цю розмову. Ми спілкувалися вже до цього багато часу, і вона хотіла, щоб я привезла їй, якщо буду там, сушених грибів і тризуб з України. Але це просто була дружня зустріч двох співачок, двох артисток, які впродовж того спілкування, яке між ними виникло через континенти, відкрили, що мають багато спільного, і продовжили спілкуватися», — розповіла артистка в інтерв’ю Радіо Промінь.

Христина Соловій та Сестричка Віка / © instagram.com/soloviyka

Зазначимо, Сестричка Віка була однією з яскравих представниць української рок-сцени 1990-х. Вікторія Врадій запам’яталася публіці потужною енергетикою та сценічними виступами. 1993 року співачка переїхала до США, де намагалася продовжити музичну кар’єру, а згодом залишилася жити за океаном.

Останніми роками про артистку було небагато новин. Інтерес до її творчості знову привернула Христина Соловій, яка нині досліджує українську музику 90-х. У межах цієї роботи вона вирушила до Лос-Анджелеса, щоб особисто познайомитися зі Сестричкою Вікою.

Зустріч переросла не лише в дружнє спілкування: Вікторія Врадій також дала Соловій дозвіл записати власну версію її пісні «Прощай».

Реклама

«Я не знала, дозволить мені Віка Врадій чи не дозволить. Тому тим часом займалася чимось іншим, але паралельно писала їй на різні номери. І одного разу вона відповіла мені: „Доброго здоров’я!“. От я почула цей голос, ми почали спілкуватися. Я почала їй скидати пісні-напрацювання, які були до цього — зокрема, першу демку пісні „Прощай“. І чомусь, уже не пам’ятаю, за яких обставин, але вона одразу сказала, що дає мені дозвіл», — поділилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про заборгованості українських зірок — чому у Соловій виник борг у 27 тис. доларів, а в Огнєвіч — 700 тис. грн.

Новини партнерів