Українська співачка Христина Соловій розсекретила купівлю квартири в Києві.

Артистка сама зі Львівської області, проте від 2016 року проживає в столиці України. А ще вона вирішила пустити коріння та офіційно стати киянкою. Виконавиця на проєкті ”Наодинці з Гламуром” розсекретила, що купила квартиру в Києві.

“Можу сказати, що я киянка, тому що я придбала квартиру нещодавно”, — говорить артистка Анні Севастьяновій.

Подробиць про свою нову квартиру Христина Соловій розкривати не стала. Вона наголосила, що віддає перевагу тримати особисте життя подалі від сторонніх очей. Натомість співачка зізналася, що квартира ідеальна, щоб у ній творити. Наразі Соловій працює над своїм новим альбомом та обіцяє неабияк здивувати прихильників, адже, мовляв, такою вони її ще не бачили.

“Не хочу нічого розповідати про все, що стосується мого особистого життя. Зараз у цій квартирі я знайшла ідеальну атмосферу для своєї творчості. Я зараз працюю над альбомом, в якому дуже багато свободи. Такої Христини Соловій ви ще не бачили. Це було важливо! І тому, напевно, я на неї так довго чекала й шукала. Там у мене відбувається дуже багато зустрічей із друзями”, — зазначила співачка.

