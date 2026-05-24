Христина Соловій розсекретила стосунки з військовим та чи дійсно вийшла за нього заміж

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Реклама

Українська співачка Христина Соловій розсекретила стосунки з військовим та зізналась, чи справді вийшла за нього заміж.

Виконавиця не приховує, що вже тривалий час не самотня. Проте обранця показувати артистка не квапиться, а також не коментує їхні стосунки. Та на проєкті "Ближче до зірок" співачка поділилась деякими подробицями. Христина Соловій зізналась, що з’їхалась із бойфрендом та мешкає разом із ним у своїй квартирі в Києві.

Окрім того, коханий артистки, виявляється, є військовослужбовцем. Тож, це одна з причин, чому виконавиця його не показує. А інша полягає в тому, що співачка не хоче тригерити інших жінок, в яких немає змоги бачитися з коханими або які пережили втрату. Христина розуміє, як це може бути боляче.

Реклама

Христина Соловій

«Мені не хочеться хвалитися своїм щастям зараз. Навіть зараз, коли я говорю про свого чоловіка та своє кохання з цими очима, що сяють, я розумію, що це будуть дивитися жінки, які своїх чоловіків давно не бачили або які своїх чоловіків втратили. Тому я вважаю, що недоречно зараз заявляти про це. До того ж, він — військовослужбовець. Нема чого говорити!» — ділиться артистка.

До речі, торік ходили плітки, що Христина Соловій вийшла заміж. Проте тут вже співачка продовжує тримати інтригу та загадково відповідає: «Я ще сама про це не знаю». Тим не менш, артистка запевнила, що неабияк щаслива у стосунках із бойфрендом та нарешті не лише є коханою, але й кохає сама.

Христина Соловій

«Я ще сама про це не знаю. Ви про все дізнаєтесь, я розкажу. Ви думаєте, я не хочу розказати? Просто на все свій час! Я завжди була коханою, але зараз я ще й кохаю. Це про спільні інтереси, про повагу, вміння захоплюватися одне одним, слухати, створювати щось разом, підтримувати одне одного, берегти оцей наш маленький затишний світ, який стає більший», — пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій замилувала романтикою із загадковим обранцем. Артистка опублікувала кадри, де засвітила свого бойфренда.

Реклама

Новини партнерів