Христина Соловій у купальнику поніжилася у басейні та засвітила струнку та підтягнуту фігуру

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

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Українська співачка Христина Соловій у купальнику поніжилася у басейні.

Лише зовсім нещодавно виконавиця приїхала з відпочинку в Іспанії. Там артистка зарядилася енергію та зізналась, що до неї повернулося натхнення творити пісні. Після приїзду до України співачка продовжила відпочинок.

Зокрема, артистка поїхала рятуватися від спекотних літніх буднів до Київського моря. Виконавиця не лише поплавала в басейні на тлі неймовірного краєвиду, а й наробила пікантних світлин. Артистка сфотографувалася в купальнику на тлі Київського моря.

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Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Христина Соловій продемонструвала свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру. Образ із купальником співачка доповнила сонцезахисними окулярами, а своє довге волосся вона розпустила.

Христина Соловій також поділилася, що відпочинок за кордоном їй, звичайно ж, сподобався. Тим не менш, артистка переконана, що вдома почувається найкраще.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віталія Козловського похизувалася фігурою в купальнику. Обраниця артиста також показала, як із однорічним сином насолоджується відпочинком.