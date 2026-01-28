Христина Соловій відмовилась від участі в концерті пам'яті Степана Гіги і здивувала причиною

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Реклама

Українська співачка Христина Соловій заявила про відмову від участі в концерті пам'яті народного артиста Степана Гіги і здивувала причиною.

Захід відбудеться 28 березня в київському "Палаці спорту". Заявлено, що в події візьме участь чимало артистів, серед яких була й Христина Соловій. Проте після оголошення запрошених гостей виконавиця зробила в Instagram-stories заяву.

Христина Соловій запевнила, що поважає та шанує творчість Степана Гіги. Однак співачка не виступатиме на концерті, що присвячений його пам'яті. А все тому, що організатори заходу взагалі не комунікували з нею, і вона навіть не знала, що є в списку запрошених артистів.

Реклама

Допис Христини Соловій / © instagram.com/soloviyka

"Надзвичайно поважаю творчість Степана Гіги і шаную його творчий доробок. Але мені не було відомо, що організатори мене додали як учасницю. Тож у заході я участі не беру", - повідомила артистка.

Зазначимо, восени 2025 року стан здоров'я Степана Гіги різко погіршився. Наприкінці листопада артист потрапив до лікарні, де йому зробили термінову операцію. На жаль, 12 грудня серце музиканта зупинилось. Поховали виконавця 15 грудня на Личаківському кладовищі у Львові.