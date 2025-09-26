Христина Соловій відреагувала на чутки про свою участь у нацвідборі на "Євробачення"

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Українська співачка Христина Соловій відреагувала на чутки про її участь у Національному відборі на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Наразі в Україні ретельно готуються до нацвідбору. Одним, чи не найголовнішим запитанням серед прихильників, є те, а хто ж цьогоріч змагатиметься за право представляти Україну на пісенному конкурсі. Подейкують, що Христині Соловій пропонують спробувати свої сили.

Виконавиця на YouTube-каналі "Звучить!" говорить, що періодично замислюється про участь у "Євробаченні". Ба більше, до цих думок артистка повертається чи не щороку. Однак Христина Соловій запевняє, що музичний конкурс наразі не є її мрією.

Христина Соловій

"Яка моя музична мрія зараз? Точно не "Євробачення!". Хоча я не кажу, що не думала про це. Я щороку повертаюся до цих розмов", - говорить артистка.

Нагадаємо, нещодавно Христину Соловій неочікувано заскочили у весільній сукні. І це все на тлі чуток про те, що виконавиця вийшла заміж.