Гламур
318
1 хв

Христина Соловій вперше показала свого нового коханого: парочку заскочили разом у Львові

Артистка разом із обранцем прогулювалась вулицями міста.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Христина Соловій

Українську співачку Христину Соловій заскочили у Львові з новим коханим.

На парочку натрапив блогер Ніколас Карма, який прославився тим, що запитує у перехожих просто на вулиці, скільки коштує їхній look. Так от, йому вдалося підловити Христину Соловій, коли та прогулювалась площею Ринок у Львові.

Що цікаво, артистка була не сама, а в компанії загадкового чоловіка. Він був одягнений у чорне вбрання та шапку. Тільки-но Ніколас Карма підійшов до Христини, то її компаньйон одразу відійшов із кадру. Також його обличчя не вдасться розгледіти, оскільки воно заблюрене.

Христина Соловій із коханим та Ніколас Карма / © instagram.com/nicolas_karma_official

Згодом Ніколас Карма зазначив, що той загадковий чоловік – це обранець артистки. На що співачка наголосила, що єдине, що вона може сказати, так це те, що кохає його: "За кохану людину скажу два слова: "Люблю його".

Зазначимо, Христина Соловій хоч і не приховує, що не самотня, але не з тих, хто розкриває якісь подробиці особистого життя. Раніше виконавиця зазначила, що жодні її стосунки не були публічними, окрім роману з поетом Сергієм Жаданом, який не завершився на позитивній ноті.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя заговорила про нові стосунки після розлучення з чоловіком. Артистка чесно зізналась, чи ходила вже на побачення.

318
