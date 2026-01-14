- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 318
- Час на прочитання
- 1 хв
Христина Соловій вперше показала свого нового коханого: парочку заскочили разом у Львові
Артистка разом із обранцем прогулювалась вулицями міста.
Українську співачку Христину Соловій заскочили у Львові з новим коханим.
На парочку натрапив блогер Ніколас Карма, який прославився тим, що запитує у перехожих просто на вулиці, скільки коштує їхній look. Так от, йому вдалося підловити Христину Соловій, коли та прогулювалась площею Ринок у Львові.
Що цікаво, артистка була не сама, а в компанії загадкового чоловіка. Він був одягнений у чорне вбрання та шапку. Тільки-но Ніколас Карма підійшов до Христини, то її компаньйон одразу відійшов із кадру. Також його обличчя не вдасться розгледіти, оскільки воно заблюрене.
Згодом Ніколас Карма зазначив, що той загадковий чоловік – це обранець артистки. На що співачка наголосила, що єдине, що вона може сказати, так це те, що кохає його: "За кохану людину скажу два слова: "Люблю його".
Зазначимо, Христина Соловій хоч і не приховує, що не самотня, але не з тих, хто розкриває якісь подробиці особистого життя. Раніше виконавиця зазначила, що жодні її стосунки не були публічними, окрім роману з поетом Сергієм Жаданом, який не завершився на позитивній ноті.
