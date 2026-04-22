ТСН у соціальних мережах

Христина Соловій заговорила про таємний роман і чому приховує коханого: "Це несправедливо"

Співачка вже тривалий час у щасливих стосунках.

Христина Соловій

Христина Соловій

Українська співачка Христина Соловій вперше за тривалий час прокоментувала своє особисте життя та зізналася, чому не поспішає показувати обранця публіці.

Артистка раніше вже підтверджувала, що перебуває у стосунках, однак і досі ретельно оберігає приватність. На початку року її помітили з коханим у Львові, але навіть тоді його обличчя залишилося прихованим.

Соловій пояснила, що свідомо не демонструє щастя напоказ під час війни. За її словами, це може бути недоречним щодо тих, хто втратив близьких або не має змоги бути поруч із коханими. Втім, співачка обіцяє, що зробить це згодом, коли «прийде час». А наразі не приховує щастя та просто сяє на публіці.

Христина Соловій

Христина Соловій

«Я щаслива, подивіться на мене. Але більше нічого не скажу, тому що це буде несправедливо по відношенню до тих людей, які втратили свою кохану людину. Або не можуть з нею бачитись. Це, знаєте, як виставляти дописи про подорожі. Тому, думаю, поки хай воно буде моє. Але прийде час, я дуже, повірте, хочу всім його показати», — розповіла Соловій у розмові з blik.ua.

