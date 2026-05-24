Христина Соловій здивувала, як Вакарчук врятував її від переслідувача: "Він тероризував мене"
Христина Соловій стикнулась із переслідувачем. Протягом двох років чоловік псував кар’єру артистки, поки не втрутився лідер "Океану Ельзи".
Українська співачка Христина Соловій, яка раніше розсекретила стосунки з військовим, здивувала історією, як стикнулась із переслідувачем та як її від нього врятував колишній продюсер Святослав Вакарчук.
У виконавиці був неприємний досвід, пов’язаний зі сталкерством. Протягом двох років артистці не давав спокою чоловік, який не лише діставав її, а й псував кар’єру. Співачка на проєкті "Ближче до зірок" пригадує, що через переслідувача їй доводилось скасовувати концерти, а організатори не хотіли мати з нею справу.
«Він реально тероризував не тільки мене, а й всю команду. Він писав програми, які бронюють квитки на всі мої концерти, їх неможливо було придбати. Ми їх скасовували. Організатори не хотіли зі мною зв’язуватися. Це був дуже важкий період», — пригадує артистка.
Врешті, у цій історії Христині Соловій допоміг лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який до 2023 року був її продюсером. Виконавець звернувся до своїх впливових друзів, і, врешті, переслідування його експідопічної припинилося.
«Мені дуже допоміг вирішити це питання Святослав через своїх впливових друзів. Я дуже рада, що це закінчилось, бо зараз я вже не з острахом про це розповідаю», — зізналась артистка.
