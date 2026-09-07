Христину Горняк на тлі чуток про участь у "Холостяку" заскочили за романтикою з відомим режисером

Христина Горняк / © instagram.com/kristygor

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Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука — блогерка та нотаріуска Христина Горняк — інтригує шанувальників особистим життям.

Бізнесвумен вже кілька місяців майже не виходить на зв’язок із підписниками. Відсутність нових публікацій породила чимало припущень. Зокрема, блогер-пліткар Богдан Беспалов заявляв, що Горняк нібито може бути серед учасниць нового сезону «Холостяка», а її мовчання пов’язане зі зніманнями та умовами контракту.

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Втім, нещодавно Христина з’явилася на публічному заході в Києві. На модному показі в рамках Тижня моди в Україні її помітили поруч із кінорежисером Олексієм Комаровським. Відповідними фото поділилося видання «Люкс ФМ».

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Христина Горняк і Олексій Комаровський / © lux.fm

Інтерес до цієї зустрічі посилив сам режисер. На своїй сторінці він опублікував кадри, на яких видно руку жінки, що ніжно торкається його обличчя та лежить на його руці. За манікюром та прикрасами можна припустити, що на фото саме Горняк.

Комаровський, своєю чергою, лише додав загадковості підписом: «Випадкова зустріч. Романтичний вайб».

Рилз Олексія Комаровського / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Рилз Олексія Комаровського / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Під публікацією друзі режисера також почали плести інтригу про його таємничу супутницю, однак Комаровський не поспішив розкривати карти.

А я знаю, що це за красуня! Але мовчу! Поки що…

Так, а що там за красуня?

Ох і ручки

Що за інтриги? Коли ти вже все розкажеш? Льошо, що за знущання?!

Сама Христина Горняк наразі не пояснює ані причину своєї тривалої відсутності в соцмережах, ані характер стосунків із режисером. Водночас нещодавно вона анонсувала новий проєкт, орієнтований на жінок.

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Тож чи справді загадкове зникнення Горняк пов’язане з участю в «Холостяку», а також ким їй доводиться Олексій Комаровський, поки залишається лише здогадуватися.

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