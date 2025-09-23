Христину Соловій на тлі чуток про заміжжя заскочили у весільній сукні поруч із поліцейським

Христина Соловій

Українську співачку Христину Соловій запримітили у весільній сукні у компанії поліцейського.

Загалом, Telegram-канал "Злива" натрапив на доволі цікаві кадри, які були зняті в темний час доби в районі Гостомеля. Там була зображена Христина Соловій, яка розмовляла з поліцейським у формі. Поруч стояла автівка з увімкненими сиренами.

Особливої уваги привертав образ виконавиці. Христина Соловій була одягнена у білу довгу сукню, яка була неабияк схожа на весільну. Як зазначає Telegram-канал, вже декілька місяців ширяться плітки про заміжжя виконавиці. Мовляв, творча пауза співачки, яку вона взяла восени 2024 року, була пов'язана не лише перепочинком та роботою над новим матеріалом, а зі змінами в особистому житті.

Довкола Христини Соловій з'явилися нові плітки

Також припускається, що незабаром у Христини Соловій буде прем'єра. Тож, цілком ймовірно, що таким чином виконавиця привертає до себе увагу.

Нагадаємо, нещодавно Христина Соловій вже повернулася з творчої паузи. Артистка виступила на заході ведучої Маші Єфросиніної.