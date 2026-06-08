Христину Соловій жорстко рознесли за фото в полі маків: що з ними не так і як відреагувала співачка

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

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Українську співачку Христину Соловій жорстко рознесли за фото в полі маків.

Днями в Мережі розгорілась дискусія. Стосувалась вона світлин, що зроблені в полі маків. Користувачі обурювались тими, хто фотографується серед квітів. Мовляв, заради декількох кадрів топчуть маки, тим самим псують їх. Ба більше, деякі переконували, що це не дикі квіти. Мовляв, це взагалі приватна ділянка, де посаджений рижій, а такі фото лише псують чужу працю.

У Мережі переконують, що маки не є дикими, а це приватна власність

Христина Соловій виявилася серед тих, хто не проти теж сфотографуватися. Артистка опублікувала фото, на якому лежить в полі серед безлічі червоних маків. Водночас значна частина квітів під артисткою була витоптаною.

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«Україна підступно прекрасна і несподівана», — так підписала світлину виконавиця.

Христина Соловій / © instagram.com/soloviyka

Проте у коментарях під фото чимало користувачів не оцінили вчинку артистки. Христину Соловій розкритикували за те, що вона витоптала стільки маків, аби зробити декілька знімків.

Ви реально затоптали стільки маків заради такого фото?

Дивлюся на те, як ви просто знищили ділянку живої краси, та ще більше розчаровуюся в людях.

Краса, яку треба знищити заради фото…Все зрозуміло…

Прекрасним треба милуватися, а не витоптувати. І щоб потім від прекрасного нічого не залишилось….

Натомість сама Христина Соловій на скандал не реагувала. Проте, вочевидь, артистка заздалегідь очікувала такої реакції, оскільки написала: «Чекаю, коли трутні в коментарі налетять». Таким чином виконавиця дала зрозуміти, як ставиться до гейтерів.

Нагадаємо, нещодавно довкола співачки Олі Полякової розгорівся скандал. Артистку звинуватили в богохульстві через її новий кліп. Виконавиця вже відреагувала на критику в Мережі.

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