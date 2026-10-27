Хто став найсексуальнішим чоловіком світу: реакція його дружини й дітей здивувала

Ноа Вайлі з дружиною / © Associated Press

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Голлівудський актор Ноа Вайлі, якого глядачі знають за медичними драмами «Швидка допомога» та «Пітт», став новим найсексуальнішим чоловіком світу за весрією журналу People.

Як повідомляє People, новина спочатку здалася акторові розіграшем. Саме дружина Сара переконала його, що він справді гідний такого визнання. 55-річний Вайлі зізнався, що навіть не уявляв, що колись отримає цей титул, а рідні вже встигли пожартувати з приводу його нового статусу.

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«Я думав, що це звучить як розіграш — просто ніколи б не подумав, що мені випаде така честь», — поділився актор.

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За словами Вайлі, дружина вважає його «хорошою людиною, турботливим батьком і чоловіком», тож саме ці якості він називає такими, які роблять його гідним уваги. Сам актор зрештою дослухався до її переконань.

Ноа Вайлі з дружиною / © Associated Press

Ноа Вайлі також розповів, як його діти відреагували на новину. Син поставився до неї з гумором і припустив, що тепер батькові доведеться зіткнутися з додатковою увагою та критикою.

«О, це тепер значно ускладнить моє життя. Але це круто, тату. Але водночас ти накликаєш на себе багато ненависників», — переказав актор слова сина.

Старша донька, за його словами, була ще категоричнішою й не повірила в таке визнання. Вайлі пожартував, що вона дражнитиме його через новий титул ще наступні 50 років.

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Сам актор із гумором поставився до змін у своєму статусі та припустив, що тепер на нього чекає чимало жартів від друзів і родичів.

© Associated Press

Від «Швидкої допомоги» до «найсексуальнішого чоловіка світу»

У 1990-х роках Вайлі здобув популярність завдяки ролі доктора Джона Картера в серіалі «Швидка допомога». Тоді він разом із колегами Джорджем Клуні, Еріком Ла Саллем та Ентоні Едвардсом з’явився на обкладинці спеціального випуску People, присвяченого привабливим чоловікам серіалу.

Клуні згодом двічі ставав найсексуальнішим чоловіком світу за версією журналу. Вайлі ж отримав це звання лише тепер, через десятиліття після того, як став одним із найвідоміших облич медичної драми.

Останніми роками актор знову опинився в центрі уваги завдяки серіалу «Пітт», який приніс йому нову хвилю популярності. Тепер до професійних досягнень Вайлі додався ще й титул від People.

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