Хуліо Іглесіас відреагував на звинувачення в сексуальному насильстві: "Є сили повідомити всю правду"
Виконавець прокоментував серйозний скандал, що розгорівся довкола нього.
Відомий іспанський співак Хуліо Іглесіас відповів на серйозні звинувачення в сексуальному насильстві та домаганнях, які висунули проти нього.
Виконавець прокоментував гучний скандал у своєму Instagram. Артист визнає, що жінки, які подали проти нього позов до суду, були його робітницями. Проте Хуліо Іглесіас заперечує будь-які звинувачення. Артист запевняє, що ніколи не знущався та не примушував жінок до будь-чого.
"З глибоким жалем я відповідаю на звинувачення, висунуті двома людьми, які раніше працювали в моєму домі. Я заперечую, що коли-небудь знущався, примушував чи не поважав будь-яку жінку. Ці звинувачення абсолютно хибні та викликають у мене великий смуток", — висловився співак.
Також Хуліо Іглесіас наголосив, що відстоюватиме свою честь. Артист запевнив, що правда на його боці і він це доведе.
"Я ніколи не відчував такої злості, але в мене все ще є сили повідомити людям всю правду та захистити свою гідність від такої тяжкої образи. Я не можу забути багатьох дорогих мені людей, які надсилали мені послання любові та підтримки; я знайшов в них велику розраду", — підсумував співак.
Хуліо Іглесіаса звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях – що відомо
Одразу дві жінки подали позов до Національного суду в Мадриді, в якому стверджували, що стали жертвами сексуального насильства та домагань з боку Хуліо. Вони обидві працювали у будинку виконавця — одна прибиральницею, а інша фізіотерапевткою. Інциденти нібито трапились 2021 року.
Перша жінка стверджувала, що зазнала від артиста насильницького проникнення, що завдало їй болю. Окрім того, її нібито примусили займатися сексом утрьох. Вона також стверджує, що після звільнення з роботи в неї діагностували дистимічну депресію.
Інша жінка заявила, що спочатку співпраця з Хуліо Іглесіасом минала добре. Проте через декілька тижнів співак нібито почав її принижувати і примусив показати груди, також ставив запитання інтимного характеру. Зараз ведеться конфіденційне кримінальне розслідування.