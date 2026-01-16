Хуліо Іглесіас відреагував на звинувачення в сексуальному насильстві: "Є сили повідомити всю правду"

Хуліо Іглесіас / © Associated Press

Реклама

Відомий іспанський співак Хуліо Іглесіас відповів на серйозні звинувачення в сексуальному насильстві та домаганнях, які висунули проти нього.

Виконавець прокоментував гучний скандал у своєму Instagram. Артист визнає, що жінки, які подали проти нього позов до суду, були його робітницями. Проте Хуліо Іглесіас заперечує будь-які звинувачення. Артист запевняє, що ніколи не знущався та не примушував жінок до будь-чого.

"З глибоким жалем я відповідаю на звинувачення, висунуті двома людьми, які раніше працювали в моєму домі. Я заперечую, що коли-небудь знущався, примушував чи не поважав будь-яку жінку. Ці звинувачення абсолютно хибні та викликають у мене великий смуток", — висловився співак.

Реклама

Хуліо Іглесіас відповів на серйозні звинувачення проти нього / © instagram.com/julioiglesias

Також Хуліо Іглесіас наголосив, що відстоюватиме свою честь. Артист запевнив, що правда на його боці і він це доведе.

"Я ніколи не відчував такої злості, але в мене все ще є сили повідомити людям всю правду та захистити свою гідність від такої тяжкої образи. Я не можу забути багатьох дорогих мені людей, які надсилали мені послання любові та підтримки; я знайшов в них велику розраду", — підсумував співак.

Хуліо Іглесіаса звинуватили в сексуальному насильстві та домаганнях – що відомо

Одразу дві жінки подали позов до Національного суду в Мадриді, в якому стверджували, що стали жертвами сексуального насильства та домагань з боку Хуліо. Вони обидві працювали у будинку виконавця — одна прибиральницею, а інша фізіотерапевткою. Інциденти нібито трапились 2021 року.

Реклама

Хуліо Іглесіас / © Associated Press

Перша жінка стверджувала, що зазнала від артиста насильницького проникнення, що завдало їй болю. Окрім того, її нібито примусили займатися сексом утрьох. Вона також стверджує, що після звільнення з роботи в неї діагностували дистимічну депресію.

Інша жінка заявила, що спочатку співпраця з Хуліо Іглесіасом минала добре. Проте через декілька тижнів співак нібито почав її принижувати і примусив показати груди, також ставив запитання інтимного характеру. Зараз ведеться конфіденційне кримінальне розслідування.