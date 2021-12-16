Кіану Рівз вперше прокоментував своє "сумне" фото, яке стало всесвітнім мемом

Актор пояснив, чому мав такий вигляд.

Відомий канадійський актор, зірка "Матриці" Кіану Рівз вперше прокоментував свій легендарний знімок, який став всесвітнім мемом.

Так, 11 років тому папараці заскочили знаменитість, коли він сидів на лавці та тримав у руках сендвіч. Рівз мав неймовірно засмучений вигляд. Тоді користувачі Мережі взялися створювати фотожаби, додаючи на лавку героїв фільмів та інших мемів, і знімок отримав назву "Сумний Кіану".

До слова, такі меми користувачі роблять і досі.

Днями 57-річний актор вперше прокоментував цей кадр. У шоу Стівена Кольбера The Late Show Кіану зізнався, що тоді взагалі не сумував, а просто дуже хотів їсти.

"Я просто їв сендвіч! Я про щось думав у той момент, було багато думок. І я був дуже голодний", – поділився він.

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