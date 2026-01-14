ТСН у соціальних мережах

Гламур
326
1 хв

Кіану Рівз зводив кохану на оригінальне побачення та зацілував її на тлі вишуканої ялинки

Закохані розсекретили, як разом проводять час.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Александра Грант та Кіану Рівз

Александра Грант та Кіану Рівз / © Associated Press

Голлівудський актор Кіану Рівз зводив кохану, американську художницю Александру Грант, на оригінальне побачення.

Подробицями поділилась обраниця знаменитості у своєму Instagram. Александра розповіла, що ще минулого понеділка, після завершення показу п'єси "Чекаючи на Ґодо", Кіану запросив її на побачення. Актор повів обраницю до особливого місця у Нью-Йорку.

Парочка насолоджувалась вечором удвох біля різдвяної ялинки Rockefeller Center. Закохані встигли наробити атмосферних світлин на тлі новорічної красуні. Зокрема, без солодких поцілунків не минулось.

Александра Грант та Кіану Рівз / © instagram.com/grantalexandra

Александра Грант та Кіану Рівз / © instagram.com/grantalexandra

До речі, закохані не лише насолоджувались неймовірною атмосферою, а й катались на ковзанах. Александра просто не могла не підколоти Рівза. Вона зазначила, що стати на ковзани через багато років, так ще й змінити хокейні на фігурні – це зовсім не жарт. До слова, свого часу актор професійно займався хокеєм та грав на позиції воротаря.

Александра Грант та Кіану Рівз / © instagram.com/grantalexandra

Александра Грант та Кіану Рівз / © instagram.com/grantalexandra

