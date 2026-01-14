- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 326
- Час на прочитання
- 1 хв
Кіану Рівз зводив кохану на оригінальне побачення та зацілував її на тлі вишуканої ялинки
Закохані розсекретили, як разом проводять час.
Голлівудський актор Кіану Рівз зводив кохану, американську художницю Александру Грант, на оригінальне побачення.
Подробицями поділилась обраниця знаменитості у своєму Instagram. Александра розповіла, що ще минулого понеділка, після завершення показу п'єси "Чекаючи на Ґодо", Кіану запросив її на побачення. Актор повів обраницю до особливого місця у Нью-Йорку.
Парочка насолоджувалась вечором удвох біля різдвяної ялинки Rockefeller Center. Закохані встигли наробити атмосферних світлин на тлі новорічної красуні. Зокрема, без солодких поцілунків не минулось.
До речі, закохані не лише насолоджувались неймовірною атмосферою, а й катались на ковзанах. Александра просто не могла не підколоти Рівза. Вона зазначила, що стати на ковзани через багато років, так ще й змінити хокейні на фігурні – це зовсім не жарт. До слова, свого часу актор професійно займався хокеєм та грав на позиції воротаря.
Нагадаємо, нещодавно українська гімнастка Ганна Різатдінова відверто розповіла про невдалі побачення. Спортсменка пояснила, чому в неї не складається особисте життя.