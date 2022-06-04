КилимМен із Kalush Orchestra зізнався, чи є в нього кохана

Український брейкдансер Влад Курочка, який замінив МС КилимМена у гурті Kalush Orchestra для виступу на "Євробаченні-2022", зібрав цілу армію прихильниць.
Танцівник зізнався, що багато отримує запитань в особистих повідомленнях щодо особистого життя.
Зокрема, фанатки цікавляться, чи вільне його серце. На одне з таких запитань Влад вирішив все ж відповісти. В Instagram-stories "краш усіх україночок", як його називають юзери, зізнався, що не має коханої дівчини.
Також фоловери поцікавилися, чим би Влад хотів займатися, якби не танці.
"Я вдячний долі, що вона мене привела у хіп-хоп культуру. Брейкінг дав мені все, що я зараз маю. Я навіть, якщо чесно, не уявляю, чим би я займався", – поділився танцівник.
Зауважимо, тим часом Влад продає на аукціоні побачення із собою. Аукціон завершиться 5 червня.
Нагадаємо, ексречниця Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж та показала фото з розпису. 4 червня вона розписалася зі своїм обранцем, українським економістом, колишнім першим заступником міністра економіки України Павлом Кухтою.
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