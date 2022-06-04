КилимМен із Kalush Orchestra зізнався, чи є в нього кохана

КилимМен із Kalush Orchestra зізнався, чи є в нього кохана

Український брейкдансер Влад Курочка, який замінив МС КилимМена у гурті Kalush Orchestra для виступу на "Євробаченні-2022", зібрав цілу армію прихильниць.

Танцівник зізнався, що багато отримує запитань в особистих повідомленнях щодо особистого життя.

Зокрема, фанатки цікавляться, чи вільне його серце. На одне з таких запитань Влад вирішив все ж відповісти. В Instagram-stories "краш усіх україночок", як його називають юзери, зізнався, що не має коханої дівчини.

Фото: instagram.com/vlad_tsipa

Також фоловери поцікавилися, чим би Влад хотів займатися, якби не танці.

"Я вдячний долі, що вона мене привела у хіп-хоп культуру. Брейкінг дав мені все, що я зараз маю. Я навіть, якщо чесно, не уявляю, чим би я займався", – поділився танцівник.

Зауважимо, тим часом Влад продає на аукціоні побачення із собою. Аукціон завершиться 5 червня.

Нагадаємо, ексречниця Зеленського Юлія Мендель вийшла заміж та показала фото з розпису. 4 червня вона розписалася зі своїм обранцем, українським економістом, колишнім першим заступником міністра економіки України Павлом Кухтою.

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