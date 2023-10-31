КилимМен з Kalush Orchestra відреагував на критику його сольної кар'єри: "Насправді це складно"

Відомий танцівник і найзагадковіший учасник Kalush Orchestra КилимМен, який нещодавно почав сольну кар'єру, прокоментував хейт своєї творчості.

Хоча його репертуар поки що налічує лише чотири композиції, проте фани встигли висловити своє невдоволення новим творчим напрямом, який дається знаменитості доволі непросто.

Попри неоднозначність реакції на появу нового українського артиста, КилимМен продовжує набирати обертів в музичній кар'єрі, готуючи нові треки. У розмові з журналістами проєкту "Ранок у великому місті" зірка зізнався, що хейт підсилює бажання розвиватися.

КилимМен / Фото: instagram.com/kalush_kylym

"Насправді це складно, коли працюєш на двох напрямках, а не одному. Але ми стараємося і далі готуємо ще чудові пісні, які будуть тішити кожного. Якщо хтось каже, що цього не потрібно робити, то потрібно брати й робити", — висловився молодий співак.

Зірка, яка ховається під маскою, заспокоює фанів, він не полишить жоден з напрямів творчості. Як і раніше, він буде танцювати брейкданс у складі гурту Kalush Orchestra й співатиме власних пісень під незмінним псевдонімом "КилимМен".

КилимМен / Фото: instagram.com/kalush_kylym

Нагадаємо, що до однієї зі своїх романтичних композицій КилимМен записав містичний кліп. У ньому молодий виконавець зображує свою оголену душу та змальовує почуття до дівчини.

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