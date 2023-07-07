КилимМен з Kalush Orchestra випустив свій другий трек та містичний кліп до нього

Учасник гурту KALUSH та Kalush Orchestra, КилимМен слідом за прем'єрою свого першого сольного треку "За стежками", потішив фанів ще однією музичною новинкою.

Артист представив свій другий сольний трек під назвою "Ти моє місце під сонцем". У новому романтичному треку виконавець оголює душу та зізнається у тому, що став залежним від дівчини і намагається розібратися у своїх почуттях.

"Кожен з нас закохувався так, що просто зносило дах, але часто саме така тяга до когось лякає зробити крок назустріч своїм почуттям. Проте, як кажуть, доля і час завжди все розставить на свої місця і "твоє" точно буде з тобою. Саме про це мій новий трек", - прокоментував прем'єру КилимМен.

За задумом режисера, на початку кліпу КилимМен зображений "знесиленим". Йому здається, що немає надії і його почуття до дівчини марні, але втрутилась "доля". У відео прообраз долі – це шість танцюристів, які в момент, коли герой здається, приходять йому на допомогу.

Разом з піснею, розвивається і сюжет в якому КИЛИММЕН все більше і більше набирається сили й під кінець, він самостійно добирається до берега, де йому назустріч йде героїня та їхня історія закінчується хеппі ендом.

Нагадаємо, КИЛИММЕНа називають найзагадковішим учасником гурту KALUSH та Kalush Orchestra. Декілька тижнів тому, артист оголосив про початок сольної кар'єри. Його першою роботою став трек "За стежки". Лідер гуртів, Олег Псюк наголосив, що тепер частинка KALUSH та Kalush Orchestra частіше з'являтиметься у стрічці фанів.

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