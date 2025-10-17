Кім Кардашян назвала стосунки з Каньє Вестом "токсичними" і розкрила причини їхнього розлучення

Каньє Вест і Кім Кардашян / © Associated Press

Американська світська левиця Кім Кардашян назвала стосунки з репером Каньє Вестом “токсичними” та висловилася про причини їхнього розриву.

Знаменитості перебували в шлюбі майже сім років. Світська левиця на подкасті Call Her Daddy говорить, що між ними насправді були токсичні стосунки саме з боку виконавця. Особливо це стало відчутно на тлі погіршення ментального здоров'я Веста.

Кім Кардашян каже, що рішення піти від репера було нелегким. Вона хотіла зберегти сім'ю заради дітей. Звісно, сподівалася на зміни, але Вест не бажав цього робити.

“Коли у вас є діти, піти точно важче, ніж залишитися. Це змінює життя кожного назавжди. Вам справді потрібно не квапитися, почекати і подивитися, чи відбудуться зміни. Але щойно ви потрапляєте в ситуацію, коли відчуваєте, що ситуація не зміниться і не покращиться, тоді вам доведеться зробити серйозний вибір”, — говорить світська левиця.

Врешті, Кім довелося піти від Каньє Веста, і це рішення вона називає “порятунком”. Знаменитість каже, що зробила це заради дітей, щоб бути для них чудовою мамою. Вона додала, що сини та доньки з віком її зрозуміють.

Зазначимо, Кім Кардашян і Каньє Вест перебували в шлюбі від 2014-го до 2021 року. За цей час у них народилося четверо дітей – доньки Норт і Чикаго та сини Сейнт і Псалм.

