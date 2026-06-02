Кім Кардашян неочікувано підтвердила роман із зіркою "Формули-1" та замилувала селфі з ним

Кім Кардашян

Американська телезірка Кім Кардашян вперше публічно підтвердила роман із семиразовим чемпіоном «Формули-1» Льюїсом Гамільтоном, поділившись спільним фото в соцмережах.

Знаменитість опублікувала в Instagram серію особистих кадрів, які показують моменти її повсякденного життя. До добірки увійшли веселі селфі, сімейні фото з дітьми та короткі відео. Однак найбільшу увагу прихильників привернув один конкретний знімок. На ньому Кардашян позує поруч із британським автогонщиком під час велопрогулянки. Примітно, що сама зірка жодним словом не виділила цей кадр серед інших.

На світлині пара в жартівливій позі усміхається в камеру, сидячи на велосипедах. Саме цей невимушений кадр став першим безпосереднім підтвердженням стосунків знаменитостей після кількох місяців чуток і припущень у пресі.

Кардашян і Гамільтона вже неодноразово бачили разом на публіці, однак ані теледіва, ані спортсмен не коментували характер своїх взаємин. Тепер же шанувальники переконані: приховувати роман закохані більше не збираються.

