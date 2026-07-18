Кім Кардашян повідомила про смерть близької людини і емоційно прокоментувала втрату

Кім Кардашян / © Associated Press

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Американська світська левиця та підприємиця Кім Кардашян повідомила про смерть близької людини.

Сумними новинами знаменитість поділилась в Instagram. Кім Кардашян розповіла, що пішла з життя її бабуся Мері Джо. Світська левиця не приховує, що для неї це дійсно болісна втрата. Зокрема, бабуся була її подругою, співрозмовницею та спорідненою душею.

Кім Кардашян говорить, що саме Мері Джо навчила її цінувати родину, бути працьовитою. Бабуся була для світської левиці шаленою підтримкою. Знаменитість вірить, що тепер її близька людина віднайде спокій.

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Кім Кардашян із бабусею / © instagram.com/kimkardashian

«Ти навчила всіх нас найголовнішого — цінувати родину. І ці цінності ми нестимемо із собою все життя! Саме ти показала мені, що означає бути працьовитою та сильною жінкою в бізнесі. Ти завжди вірила в мене, підтримувала й була тим місцем, де я почувалася в безпеці. Ти справді була берегинею нашої родини, і твоя любов назавжди вплетена в кожного з нас. Я знаю, що тепер ти знайшла спокій. Я так сильно тебе люблю і сумуватиму за тобою вічно», — висловилась Кім.

Кім Кардашян із бабусею / © instagram.com/kimkardashian

До слова, бабусі сестер Кардашян та мами Кріс Дженнер не стало у віці 91 року. Причина її смерті лишається невідомою. Глядачам реаліті про родину Кардашян Мері Джо полюбилась через гостре слівце, яке вона могла видати, почуття гумору та щемливі стосунки з онуками.

Кім Кардашян із бабусею та мамою / © instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла зірка «Сам удома 2» Бренда Фрікер. Життя ірландської акторки обірвалося у віці 81 року.

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