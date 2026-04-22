Кім Кардаш’ян заскочили за палкими поцілунками з новим бойфрендом на пляжі Малібу

Телезірка нажилася в обіймах нового коханця та вчилася з ним серфінгу.

Американська телевізійна зірка і модель Кім Кардаш’ян та британський автогонщик «Формули-1» Льюїс Гамільтон більше не ховають роман — їх заскочили за поцілунками на пляжі в Малібу.

Романтичну сцену пара влаштувала просто біля океану. 20 квітня вони разом провели день на узбережжі. Обійми змінювалися сміхом, а потім — поцілунками у воді. Камери папараці зафіксували, як вони не зважають на сторонніх. Вона обрала чорне бікіні з гідрокостюмом. Він — рашгард і плавальні шорти. Після купання вони не розходилися й залишилися разом на піску, повідомляють TMZ.

Згодом відпочинок перетворився на маленьку пригоду. Гамільтон узявся навчати Кардаш’ян серфінгу. Вони разом виходили на хвилі, падали, сміялися і знову пробували. Після цього повернулися на берег, де продовжили спілкування вже без поспіху.

Фото можна переглянути за посиланням.

Інтерес до їхньої історії зростав поступово. Спочатку — випадкові зустрічі, потім — спільні появи на публіці. Згодом — кадри з подорожей і фестивалів, які лише підігріли чутки. Зараз же пара, схоже, вирішила більше не грати в таємничість.

Відомо, що вони знайомі вже понад десятиліття, і довгий час їх пов’язувала лише дружба. Проте останні місяці все змінилося — і ця трансформація стала очевидною для публіки.

Зазначимо, раніше Кім Кардаш’ян була у шлюбі з репером Каньє Вестом — у них четверо дітей. Після розриву вона певний час зустрічалася з коміком Пітом Девідсоном, але ці стосунки завершилися, залишивши простір для нової історії.

