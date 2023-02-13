Кім Кардашян на відпочинку у горах показала чотирьох підрослих дітей від Каньє Веста

Американська телезірка та бізнесвумен Кім Кардашян влаштувала активний відпочинок для своїх чотирьох дітей.

Разом з синами, Сейнтом та Саамом, і доньками, Норт та Чікаго, знаменитість вирушила на гірськолижний курорт. Світлинами з уікенду Кардашян поділилася у своєму фотоблозі в Instagram. У якості підпису до фото Кім додала емоджи у вигляді лижника.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Фото: instagram.com/kimkardashian

На відпочинку у горах зіркова родина почали опановувати зимовий вид спорту. Усі четверо дітей Кім стали на лижі та разом з мамою.

Фото: instagram.com/kimkardashian

Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, Кім Кардашян виховує чотирьох дітей від скандального репера Каньє Веста. 2015 року у пари народилася донька Норт, а через два роки Кім народила сина Сейнта. Після народження другої дитини подружжя хотіло ще дітей, але вирішило скористатися послугами сурогатної мами. Саме так 2018 року народилася Чікаго, а 2019 - Саам.

У березні 2022 року Кардашян розлучилася з Вестом.

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