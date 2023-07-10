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Кім Кардашян налякала загадковою світлиною з силуетом жінки у вікні: "Я була вдома сама"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
799
Час на прочитання
1 хв
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Кім Кардашян налякала загадковою світлиною з силуетом жінки у вікні: "Я була вдома сама"

Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Зірка наштовхнулася на несподівану деталь у кадрі.

Світська левиця та бізнесвумен Кім Кардашян неабияк налякала шанувальників новою світлиною. 

Зірка поділилася з фанами моторошною історією, яка трапилася з нею. Минулого тижня Кім зробила звичне ранкове селфі у дзеркалі та на декілька днів забула про нього. Однак пізніше, гортаючи галерею, знаменитість помітила лячну деталь на знімку.

Просто за своєю спиною Кардашян побачила силует невідомої жінки, хоча на момент, коли було зроблено фото, зірка була вдома наодинці. Загадковим кадром Кім поділилася з шанувальниками. Й дійсно, у проміннях сонця можна розгледіти жіночі риси.

"Отже, я зробила це фото минулого тижня, коли я була вдома сама, а зараз перебираючи телефон, я перелякалася, побачивши жінку у вікні", - розповіла Кім.

Кім Кардашян / © instagram.com/kimkardashian
Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

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Дата публікації
Перегляди
799
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