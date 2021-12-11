Кім Кардашян офіційно подала на розлучення з Вестом і повертає дівоче прізвище – ЗМІ

Тим часом репер зворушливо попросив кохану повернутися під час концерту.

Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян офіційно подала на розлучення з репером Каньє Вестом, який змінив своє ім’я на Є.

Як пише видання TMZ, світська левиця подала юридичні документи у п'ятницю. Якщо вони будуть підписані суддею, то зірка стане офіційно незаміжньою. Знаменитість просить суддю відокремити питання опіки над дітьми та майна від сімейного стану. Кім також хоче відновити своє дівоче прізвище, відмовившись від слова "Вест" у подвійному Кардашян-Вест.

Кім Кардашян і Каньє Вест / instagram.com/kimkardashian

Як йдеться у повідомленні, між ексами не буде жодних суперечок щодо виховання їхніх дітей. Вони отримають спільну опіку та разом виховуватимуть 4 нащадків.

Цікаво, що за декілька годин до того, як Кім подала заяву про зміну сімейного стану, Є вийшов на сцену в Лос-Анджелеському Меморіальному Колізеї, і коли він виконував Runaway, наприкінці пісні заспівав: "Мені потрібно, щоб ти бігла до мене зараз… Якщо говорити точніше, Кімберлі".

Зауважимо, теледіва ще не встигла розлучитися з Каньє, як закрутила роман із на 13 років молодшим гумористом Пітом Девідсоном. Як стало відомо, Кардашян подобається Девідсон тим, що він повна протилежність Веста. Зокрема зірка оцінила те, що Піт завжди веселий, не переймається через дрібниці і вміє просто радіти життю.

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