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Кім Кардашян показала себе та старшу сестру Кортні до пластики 27 років тому

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Кім Кардашян показала себе та старшу сестру Кортні до пластики 27 років тому

Кім та Кортні Кардашян / Associated Press

Зірка поділилася архівним фото.

Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян вирішила переглянути архівні світлини.

Одним із кадрів світська левиця поділилася і зі своїми фоловерами в Instagram. На фото невпізнанна 14-річна Кім позувала зі старшою сестрою Кортні, якій було 15, в автобусі. Дівчата постали у футболках з принтами та з короткими зачісками. Таким чином, знаменитість показала, який вигляд мали зіркові сестри 27 років тому до пластики.

Кім та Кортні Кардашян / © instagram.com/kimkardashian
Кім та Кортні Кардашян / instagram.com/kimkardashian

"1994 рік. Крутість", – прокоментувала допис колишня Каньє Веста.

Всього за декілька годин публікація зібрала понад 2,2 млн вподобань та 8 тисячі коментарів. Так, юзери писали, що сестри завжди були красивими.

  • Неймовірні
  • Ви вдвох такі милі
  • Круті та красиві завжди
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