Кім Кардашян показала себе та старшу сестру Кортні до пластики 27 років тому

Зірка поділилася архівним фото.
Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян вирішила переглянути архівні світлини.
Одним із кадрів світська левиця поділилася і зі своїми фоловерами в Instagram. На фото невпізнанна 14-річна Кім позувала зі старшою сестрою Кортні, якій було 15, в автобусі. Дівчата постали у футболках з принтами та з короткими зачісками. Таким чином, знаменитість показала, який вигляд мали зіркові сестри 27 років тому до пластики.
"1994 рік. Крутість", – прокоментувала допис колишня Каньє Веста.
Всього за декілька годин публікація зібрала понад 2,2 млн вподобань та 8 тисячі коментарів. Так, юзери писали, що сестри завжди були красивими.
- Неймовірні
- Ви вдвох такі милі
- Круті та красиві завжди
- Фотогенічні красуні
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