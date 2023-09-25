Кім Кардашян приголомшила кардинальною зміною іміджу та зачіскою "під хлопчика" для фотосесії

Американська світська левиця Кім Кардашян приголомшила шанувальників новими світлинами.

Побачити гламурну діву в такому сміливому образі фани точно не очікували. Кардашян знялася у стильній фотосесії для ювілейного випуску журналу CR Fashion Book.

На чорно-білих кадрах важко впізнати Кім, адже для знімань вона кардинально змінила імідж та з'явилася у кадрі з ультракороткою зачіскою. Кардашян позувала у зухвалому образі з розмазаним макіяжем та бровами-ниточками.

Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

На одному з фото зірка вальяжно лежала на шкіряному дивані у оверсайз светрі та білих шкарпетках, при цьому Кім тримала в руках підпалену цигарку.

Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

У іншому ж кадрі знаменитість показалася у брудній білій майці та в окулярах. Також Кім приміряла розтягнутий червоний светр поверх балетної пачки та засвітила бюст у напівпрозорому бра з квітками.

Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

Шанувальники були шоковані, побачивши Кім без її розкішного довгого волосся. Втім, зірка встигла заспокоїти фанів та розповіла, що її локони не постраждали - для фотосесії вона використала перуку.

Кім Кардашян / Фото: instagram.com/kimkardashian

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