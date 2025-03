Кім Кардашян пригрозила судом колишньому Каньє Весту за вплутування доньки у скандал із P. Diddy

Скандальний репер Каньє Вест оголосив про вихід нового музичного альбому й розгнівав колишню дружину, американську зірку Кім Кардашян.

Річ у тому, що в одній із нових композицій, які увійдуть до альбому, буде присутній реп спільної доньки колишнього подружжя — Норт. Все б нічого, але разом з нею до композиції також долучилися співак Шон Комбс, він же P. Diddy, якого ув'язнили на тлі звинувачень у низці секс-скандалів, та його син Крістіан "Кінг" Комбс.

Так, 11-річна Норт у пісні батька під назвою Lonely Roads Still Go to Sunshine виголошує рядки: "Роблю все, що заманеться – ось ключ до життя. Коли ти стежиш за моїм сяйвом, ти бачиш світло. Бігаю джунглями, ніби гепард, в оточенні фальшивих друзів, які мені навіть не подобаються. Все, що вони знають, все не так. Добре, добраніч".

А ось починає нову композицію її скандальний батько Каньє, який говорить телефоном з P. Diddy:

"Я хочу висловити велику вдячність за те, що ти дбаєш про моїх дітей. Ніхто не звертався до них, ніхто не телефонував до них", — говорить Комбс. На це Вест відповідає: "Звісно, я дуже тебе люблю. Ти виростив мене, навіть коли я тебе не знав, розумієш, про що я?"

Кім Кардашян з донькою від Каньє Веста / Фото: Associated Press

На це звернула увага матір Норт. Колишня дружина репера закликала його прибрати неповнолітню з треку. Кардашян зазначила, що "надіслала відповідні документи" для врегулювання цього питання, пише People. Зірка навіть пообіцяла створити торгові марки на їхніх дітей, щоб у майбутньому не зловживати їхньою славою. На що репер відреагував словами: "Я ніколи більше не розмовлятиму з тобою. Зміни це або буде "війна".

І поки Кім намагається розірвати всі зв'язки родини зі скандальним Шоном Комбсом, її колишній Вест, навпаки, стоїть на його боці. Його аж ніяк не збурили низки заяв з боку відомих зірок і жертв P. Diddy, які обвинувачують його у секс-торгівлі та рекеті. Тому виконавець попросив звільнити його з в'язниці. Але справа досі триває й суд таки відбудеться.

Читайте також: