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Кім Кардашян провела відеоекскурсію своїм маєтком та похизувалася розкішними автівками

Кім Кардашян провела відеоекскурсію своїм маєтком та похизувалася розкішними автівками

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Кім Кардашян провела відеоекскурсію своїм маєтком та похизувалася розкішними автівками

Машини Кім Кардашян / Vogue YouTube

Зірка показала, як живе у США.

Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян провела відеоекскурсію своїм маєтком.

Знаменитість живе у Калабасасі, що неподалік Лос-Анджелеса в Каліфорнії. Так, для видання Vogue світська левиця показала свій дім, який викупила у свого колишнього Каньє Веста після розриву стосунків.

Маєток Кім Кардашян / © Vogue YouTube
Маєток Кім Кардашян / Vogue YouTube

Дім зроблений у світлих тонах та дуже просторий. Спершу зірка показала кухню, де є величезний стіл з мармуру та вітальню з білим шкіряним диваном.

Будинок Кім Кардашян / © Vogue YouTube
Будинок Кім Кардашян / Vogue YouTube

"Все в моєму домі справді мінімалістично. Я вважаю, що у світі так багато хаосу, що, коли я приходжу додому, хочу, щоб було справді тихо і спокійно", – прокоментувала вона.

Маєток Кім Кардашян / © Vogue YouTube
Маєток Кім Кардашян / Vogue YouTube

У будинку зірки декілька їдалень та віталень з панорамними вікнами. Також у маєтку є окрема кімната Кім, де вона полюбляє пити чай та писати листи дітям.

Будинок Кім Кардашян / © Vogue YouTube
Будинок Кім Кардашян / Vogue YouTube

На задньому дворі маєтку є баскетбольний майданчик, сад та автопарк. У колекції Кардашян є, зокрема, три розкішні автівки – Lamborghini, Rolls-Royce і Maybach.

Машини Кім Кардашян / © Vogue YouTube
Машини Кім Кардашян / Vogue YouTube

"Я хотіла, щоб мої машини ніби зливалися з будинком. Я маю на увазі, що мій будинок сірий, і я хотіла, щоб вони ніби гармоніювали з ним. Тому я зробила всі машини сірими", – поділилася зірка.

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